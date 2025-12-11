Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A colisão de um caminhão com dois postes interdita nesta quinta-feira (11) uma via (veja no vídeo acima) no bairro Porto de Santana, em Cariacica . Segundo a concessionária de energia EDP, equipes técnicas foram enviadas imediatamente ao local para eliminar riscos e iniciar os reparos necessários na rede elétrica.

A Inspetoria de Trânsito de Cariacica informou que também atua na região para dar suporte ao trabalho da concessionária. Às 17h45 a ocorrência ainda estava em andamento e a via precisou ser sinalizada e interditada durante a execução do serviço. Não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente.