As sopas e cremes podem oferecer diversos benefícios para o funcionamento adequado do corpo. Aquelas ricas em fibras, por exemplo, ajudam a prevenir ou aliviar a constipação, mantendo o trato digestivo saudável e em movimento. Além disso, têm a capacidade de aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão excessiva de calorias.
Abaixo, confira 8 receitas de sopas e cremes ricos em fibras para o jantar!
1. Sopa de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte os tomates e cozinhe até desmanchar, formando um molho. Acrescente o cominho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e junte a lentilha vermelha e o caldo de legumes. Cozinhe até que a lentilha fique macia. Desligue o fogo e finalize com coentro por cima. Sirva em seguida.
2. Sopa colorida
Ingredientes
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1/2 abobrinha picada
- 1 beterraba descascada e ralada
- 1 maço de agrião
- Cebolinha picada e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os vegetais e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tempere com sal e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Retire do fogo e polvilhe a cebolinha. Sirva em seguida.
3. Sopa de aveia com legumes
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1 talo de aipo cortado em rodelas
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 l de água
- 1 fio de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, disponha a aveia em flocos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura, a abobrinha, o tomate e o aipo até a cebola ficar transparente. Junte o refogado à panela com a aveia e misture. Tempere com sal e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque as folhas de espinafre, misture e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Creme de beterraba
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1 1/2 colher de sopa de azeite de oliva
- 500 ml de caldo de carne caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
5. Sopa de cevadinha com salsão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cevadinha
- 10 talos de salsão
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1 cebola descascada e picada
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a cevadinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Retire do fogo, escorra a água e reserve. Em água corrente, lave os talos de salsão e limpe-os, eliminando as folhas. Raspe a parte mais dura dos talos, pique-os em pedaços pequenos e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente a cevadinha, o caldo de legumes e o sal e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Sopa de brócolis com feijão-branco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de brócolis picado
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cenoura descascada e picada
- 600 ml de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a cenoura, o brócolis, a cúrcuma e o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Adicione o feijão-branco e cozinhe por mais alguns minutos. Desligue o fogo e espere amornar. Transfira parte da sopa para um liquidificador e bata até obter um creme. Disponha novamente na panela e misture para envolver com os pedaços inteiros. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
7. Creme de grão-de-bico com cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Grão-de-bico cozido e coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Adicione o grão-de-bico e a água. Cozinhe até que a cenoura esteja macia. Desligue o fogo e espere amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva acompanhado de grão-de-bico e coentro.
8. Creme de mandioquinha com couve-flor e aveia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e picada
- 1 xícara de chá de couve-flor picada
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente para cozinhar
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a mandioquinha e a couve-flor. Refogue por alguns minutos. Coloque água até cobrir os legumes. Cozinhe até tudo ficar bem macio. Acrescente a aveia em flocos e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e espere amornar. Transfira para um liquidificador e bata até formar um creme liso. Volte à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.