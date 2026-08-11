Gerente do tráfico no Morro do Quiabo é preso suspeito de matar casal em Cariacica

Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (11), suspeito de envolvimento no assassinato de dois jovens em Cariacica. Marcelo Silva Varejão foi localizado no Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos que estavam na região.





Segundo a Polícia Militar, Marcelo é apontado como gerente do tráfico de drogas na região e confessou envolvimento nas mortes de Samuel Jesus Reis, de 22 anos, e Eduarda Vieira, de 21. Ainda conforme a corporação, o suspeito afirmou que Samuel foi morto por causa de uma dívida com o tráfico. O texto policial não detalha a motivação para a morte de Eduarda.





Os corpos foram encontrados no dia 3 de agosto em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, também em Cariacica, próximo à região onde o suspeito foi preso. Segundo o tenente Neris, da Polícia Militar, durante a tentativa de fuga, Marcelo deixou cair uma sacola com entorpecentes.





"Recebemos a informação de que indivíduos estariam armados no morro e, dentre eles, estaria o Marcelo. Acabou acontecendo um confronto com os suspeitos e, após a correria, ele foi localizado dentro de uma residência no alto do bairro", contou o tenente.





Durante as buscas pelos outros suspeitos de terem atirado contra os policiais, os militares encontraram munições deflagradas e estojos espalhados pelas ruas. Os materiais foram apreendidos.





De acordo com a Polícia Militar, Marcelo tem passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de um mandado de prisão em aberto.