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Corpos encontrados na mata

Gerente do tráfico no Morro do Quiabo é preso suspeito de matar casal em Cariacica

Segundo a PM, homem é apontado como gerente do tráfico na região e confessou envolvimento nas mortes; prisão ocorreu após confronto

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2026 às 20:13
Marcelo Silva Varjão, 27 anos Acervo pessoal

Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (11), suspeito de envolvimento no assassinato de dois jovens em CariacicaMarcelo Silva Varejão foi localizado no Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos que estavam na região.


Segundo a Polícia Militar, Marcelo é apontado como gerente do tráfico de drogas na região e confessou envolvimento nas mortes de Samuel Jesus Reis, de 22 anos, e Eduarda Vieira, de 21. Ainda conforme a corporação, o suspeito afirmou que Samuel foi morto por causa de uma dívida com o tráfico. O texto policial não detalha a motivação para a morte de Eduarda.


Os corpos foram encontrados no dia 3 de agosto em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, também em Cariacica, próximo à região onde o suspeito foi preso. Segundo o tenente Neris, da Polícia Militar, durante a tentativa de fuga, Marcelo deixou cair uma sacola com entorpecentes.


"Recebemos a informação de que indivíduos estariam armados no morro e, dentre eles, estaria o Marcelo. Acabou acontecendo um confronto com os suspeitos e, após a correria, ele foi localizado dentro de uma residência no alto do bairro", contou o tenente.


Durante as buscas pelos outros suspeitos de terem atirado contra os policiais, os militares encontraram munições deflagradas e estojos espalhados pelas ruas. Os materiais foram apreendidos.


De acordo com a Polícia Militar, Marcelo tem passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de um mandado de prisão em aberto.

Samuel Jesus Reis, de 22 anos, e Eduarda Vieira, de 21 anos
Samuel Jesus Reis, de 22 anos, e Eduarda Vieira, de 21 anos Arquivo pessoal
Corpos encontrados um dia depois

Apesar de os corpos terem sido encontrados em uma área de mata no dia 3 de agosto, testemunhas contaram à polícia que o crime teria ocorrido um dia antes. Na noite de 2 de agosto, elas teriam visto duas motocicletas, cada uma com dois ocupantes, passarem pelo local enquanto eram feitos disparos contra Samuel e Eduarda, que, segundo as testemunhas relataram à polícia, seriam um casal.


As vítimas teriam corrido em direção à área de mata após os disparos. Os corpos foram encontrados na manhã do dia seguinte.

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