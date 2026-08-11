ES conquista nota A+ em gestão fiscal pela terceira vez consecutiva

Pelo terceiro ano consecutivo, o Espírito Santo recebeu nota A+ em gestão fiscal pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa classificação resulta da combinação de duas avaliações: a nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), que mede a saúde financeira e a capacidade de honrar compromissos, e a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que verifica a precisão, a integridade e a qualidade dos dados apresentados pelos entes federativos.





Segundo informou a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a nota A do Espírito Santo na Capag foi confirmada nesta terça-feira (11) pela STN, em nota técnica encaminhada à pasta . Nesse indicador, o Espírito Santo mantém a classificação máxima há 15 anos consecutivos. Já a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal foi divulgada em junho.





A Sefaz lembra que d esde que a STN passou a utilizar a classificação A+, em 2024, o Espírito Santo vem alcançando a nota máxima. Para o órgão, o resultado reconhece a solidez das contas públicas e o compromisso do Estado com a transparência, a qualidade das informações e o equilíbrio fiscal.





“ A solidez das contas públicas garante recursos para investimentos em áreas estratégicas, diretamente voltados à melhoria da qualidade de vida do cidadão. Além disso, favorece um ambiente de negócios íntegro e atrativo para a chegada de novas empresas e investimentos, contribuindo para a geração de empregos e oportunidades”, observou o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa.





O subsecretário do Tesouro Estadual, o auditor de finanças Daniel Corrêa, destaca que a nota A+ amplia a confiança na capacidade do Estado de cumprir seus compromissos e reforça sua credibilidade perante investidores e instituições financeiras. “É um reconhecimento que traduz a qualidade da gestão fiscal e a responsabilidade na condução dos recursos públicos”, afirmou.



