Ativos do Sicoob ES chegam a R$ 39,9 bilhões no primeiro semestre

Entre as operações de crédito, o segmento rural apresentou crescimento acima do registrado pela carteira total. Os financiamentos destinados ao setor somaram R$ 3,8 bilhões no semestre, alta de 25% sobre junho de 2025.





Na safra 2025/2026, o Sicoob ES foi responsável por 34% do crédito rural liberado no Espírito Santo. A instituição também liderou, pelo 14º ano consecutivo, a aplicação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e, pelo quinto ano seguido, as operações com recursos do BNDES Rural, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.





Para o diretor de Operações do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi, a evolução dessa carteira está vinculada à presença das cooperativas nas regiões produtoras e ao relacionamento com os associados.





“O crescimento da carteira está diretamente ligado ao relacionamento que as cooperativas constroem com seus cooperados. Conhecemos a realidade de cada região e buscamos oferecer soluções adequadas para cada necessidade”, disse.