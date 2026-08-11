Ativos do Sicoob ES chegam a R$ 39,9 bilhões no primeiro semestre

O Sicoob ES encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 39,9 bilhões em ativos, crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As sobras chegaram a R$ 951,2 milhões, resultado 27,6% superior ao registrado no primeiro semestre de 2025.
O patrimônio líquido alcançou R$ 7,5 bilhões, regitrando alta de 26,3%, enquanto os depósitos somaram R$ 28,8 bilhões, representando um avanço de 23,4%. Os resultados acompanham a expansão das operações nos quatro estados onde a instituição atua.
No primeiro semestre, o índice de eficiência operacional ficou em 23,05%. Segundo o Sicoob ES, cada ponto percentual de melhoria representa aproximadamente R$ 17,3 milhões adicionais nas sobras brutas do semestre.
No fechamento do primeiro semestre de 2026, os indicadores apresentaram as seguintes variações:
- Patrimônio líquido: R$ 7,5 bilhões (+26,3%);
- Depósitos: R$ 28,8 bilhões (+23,49%);
- Carteira de crédito (agro + comercial): R$ 19,9 bilhões (+12,75%);
- Sobras brutas: R$ 951,2 milhões (+27,6%);
- Associados: 1.104.709 (+17,10%).
Crédito rural alcança R$ 3,8 bilhões
Entre as operações de crédito, o segmento rural apresentou crescimento acima do registrado pela carteira total. Os financiamentos destinados ao setor somaram R$ 3,8 bilhões no semestre, alta de 25% sobre junho de 2025.
Na safra 2025/2026, o Sicoob ES foi responsável por 34% do crédito rural liberado no Espírito Santo. A instituição também liderou, pelo 14º ano consecutivo, a aplicação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e, pelo quinto ano seguido, as operações com recursos do BNDES Rural, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Para o diretor de Operações do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi, a evolução dessa carteira está vinculada à presença das cooperativas nas regiões produtoras e ao relacionamento com os associados.
“O crescimento da carteira está diretamente ligado ao relacionamento que as cooperativas constroem com seus cooperados. Conhecemos a realidade de cada região e buscamos oferecer soluções adequadas para cada necessidade”, disse.