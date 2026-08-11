Aporte de acionistas, lucro frustrado e emissões de dívidas da Apex: o que se sabe ou não sobre a crise

A crise que atingiu a Apex Partners nos últimos dias colocou sob análise uma estrutura empresarial complexa que reúne centenas de sociedades e acumula um passivo estimado até agora em R$ 985,6 milhões, segundo informações de um processo que tramita na Justiça desde a última sexta-feira (7).





O grupo ingressou com a ação com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, medida que busca proteger o patrimônio das empresas enquanto é avaliada a possibilidade de um pedido de recuperação judicial.





Os documentos entregues ao Judiciário revelam que houve expectativas frustradas de retorno de investimentos; que o maior volume das dívidas vem da emissão de debêntures; e que acionistas aprovaram um aporte de R$ 176 milhões, mas a operação não se concretizou.





Veja o que já foi explicado e o que ainda falta ser esclarecido sobre a companhia.