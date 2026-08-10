É banco, gestora de ativos, financiadora? Como é a atuação da Apex no mercado

A crise enfrentada pela Apex Partners, uma das principais plataformas de investimentos do Espírito Santo, chegou à Justiça na última sexta-feira (7) e colocou sob os holofotes uma estrutura empresarial que reúne diferentes atividades ligadas ao mercado financeiro. Mas, afinal, o que faz uma empresa como a Apex? E como se relacionam atividades tão distintas quanto assessoria de investimentos, gestão de fundos, compra e venda de empresas e captação de recursos no mercado de capitais?





Um especialista em mercado de capitais ouvido por A Gazeta, que preferiu não se identificar, explica que o modelo construído pela Apex se aproxima, em diferentes aspectos, das atividades exercidas por um banco de investimento.





Na avaliação dele, a estrutura poderia ser entendida como parte de um caminho para, futuramente, tornar-se efetivamente uma instituição desse tipo.





Isso não significa, porém, que todas as atividades realizadas pelas empresas do grupo estejam fora de regras do mercado financeiro. Dependendo do serviço e da operação, há diferentes estruturas, instituições e órgãos reguladores envolvidos.