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Eleições 2026

Federação decide indicar segundo voto em Casagrande ao Senado

Grupo composto por PT, PV e PCdoB já tem candidatura própria e vai apoiar, para a segunda vaga, o ex-governador do ES

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 19:20

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

10 ago 2026 às 19:20

A federação composta por PT, PV e PCdoB (Brasil da Esperança) decidiu, em reunião realizada nesta segunda-feira (10), apoiar o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela segunda vaga ao Senado Federal a que o Espírito Santo tem direito nas eleições deste ano. O primeiro nome do grupo é o de Fabiano Contarato (PT), que vai buscar a reeleição em outubro.


O apoio ao nome de Casagrande é informal, visto que a federação não vai oficializar coligação com o grupo do ex-governador que tem, na disputa ao Palácio Anchieta, o nome de Ricardo Ferraço (MDB), enquanto a federação vai concorrer com o deputado federal Helder Salomão (PT).


"Considerando que, nesta eleição, serão eleitos dois senadores, e considerando a coligação nacional entre o PT e o PSB, a Executiva do PT-ES deliberou por indicar apoio ao nome de Renato Casagrande (PSB) para a segunda vaga ao Senado", diz a nota publicada pelo partido nas redes sociais.


"A manifestação do Partido dos Trabalhadores visa à construção de um Congresso responsável e comprometido com a democracia, com a soberania, com a justiça social e a promoção da cidadania", completa o texto.

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Os petistas João Coser, pré-candidato a deputado federal; Helder Salomão, pré-candidato a governador do Espírito Santo; e o senador Fabiano Contarato, que busca a reeleição.

Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

Quando realizou convenção partidária, em 30 de julho, a federação ainda tinha dúvidas sobre qual candidato receberia o apoio do “time de Lula” no Espírito Santo. Parte dos petistas no Estado também cogitava indicar o professor Carlos Fabian, do PSol. 


O candidato psolista afirma respeitar a decisão da federação, mas acredita que alguns integrantes da base dos partidos deverão votar nele para a segunda vaga ao Senado, devido às afinidades ideológicas e às pautas que defendem. 


Na chapa própria da Brasil da Esperança ao Senado, Evani dos Santos Reis (PT) e Neio Lúcio Fraga Pereira (PCdoB) são os suplentes de Contarato.


Para comandar o Executivo capixaba, o grupo tem Helder Salomão numa chapa com a professora Valdirene (PT) como candidata a vice. 


Também foram lançados 11 candidatos a deputado federal — o máximo permitido por lei — e 27 a deputado estadual.

Atualização

11/08/2026

O texto foi atualizado com nota publicada pelo PT-ES nas redes sociais.

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