Federação decide indicar segundo voto em Casagrande ao Senado

A federação composta por PT, PV e PCdoB (Brasil da Esperança) decidiu, em reunião realizada nesta segunda-feira (10), apoiar o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela segunda vaga ao Senado Federal a que o Espírito Santo tem direito nas eleições deste ano. O primeiro nome do grupo é o de Fabiano Contarato (PT), que vai buscar a reeleição em outubro.





O apoio ao nome de Casagrande é informal, visto que a federação não vai oficializar coligação com o grupo do ex-governador que tem, na disputa ao Palácio Anchieta, o nome de Ricardo Ferraço (MDB), enquanto a federação vai concorrer com o deputado federal Helder Salomão (PT).





"Considerando que, nesta eleição, serão eleitos dois senadores, e considerando a coligação nacional entre o PT e o PSB, a Executiva do PT-ES deliberou por indicar apoio ao nome de Renato Casagrande (PSB) para a segunda vaga ao Senado", diz a nota publicada pelo partido nas redes sociais.







"A manifestação do Partido dos Trabalhadores visa à construção de um Congresso responsável e comprometido com a democracia, com a soberania, com a justiça social e a promoção da cidadania", completa o texto.