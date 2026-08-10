Quais são as vantagens de ser mesário nas eleições?

Após o cadastro, a ficha de inscrição é analisada pelo cartório eleitoral para verificar se existe vaga na seção do candidato a mesário, no mesmo local de votação ou em outro próximo. Havendo vaga e não existindo impedimento, a convocação pode ser feita.







As convocações no Espírito Santo são realizadas por e-mail e SMS. O eleitor recebe mensagem da Justiça Eleitoral, com código pessoal, informando que ele foi convocado. Em seguida, basta acessar o e-Título ou o site Autoatendimento Eleitoral e informar os dados e o código recebido para ter acesso às informações detalhadas da convocação.







Mas, se há regras para ser admitido como mesário, há outras que impedem o exercício da função:





Candidatas e candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge, a companheira ou o companheiro;

Integrantes de diretórios de partido político ou federação que exerçam função executiva;

Autoridades públicas;

Agentes policiais;

Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;

Pertencentes ao serviço eleitoral.



