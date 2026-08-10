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Eleições 2026

Quais são as vantagens de ser mesário nas eleições?

Entenda quais são as regras para poder ser mesário nos dias de votação, os critérios que impedem o exercício do cargo e os benefícios de atuar na função

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 16:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 ago 2026 às 16:42

Responsável por conduzir a votação no dia das eleições, o mesário tem um papel importante para garantir que todo o processo transcorra de maneira transparente e eficiente. Para desempenhar a função, a Justiça Eleitoral pode fazer a convocação ou, caso seja do próprio interesse, o eleitor também pode se voluntariar. Para exercer essa atividade, é preciso atender a uma série de critérios, mas também há benefícios. 


Primeiramente, para ser mesário, é preciso ter 18 anos ou mais e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Se estiver dentro do perfil, o próximo passo para se candidatar é o seguinte:



  • Outra opção é fazer o cadastro pelo aplicativo e-Titulo, acessando a aba "Mais opções" e, depois, em "Mesário voluntário". Quem estiver interessado também pode entrar em contato com o cartório eleitoral em que é eleitor. 
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Para ser mesário, é preciso ter 18 anos ou mais e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral Fernando Frazão/Agência Brasil

Após o cadastro, a ficha de inscrição é analisada pelo cartório eleitoral para verificar se existe vaga na seção do candidato a mesário, no mesmo local de votação ou em outro próximo. Havendo vaga e não existindo impedimento, a convocação pode ser feita.


As convocações no Espírito Santo são realizadas por e-mail e SMS. O eleitor recebe mensagem da Justiça Eleitoral, com código pessoal, informando que ele foi convocado. Em seguida, basta acessar o e-Título ou o site Autoatendimento Eleitoral e informar os dados e o código recebido para ter acesso às informações detalhadas da convocação.


Mas, se há regras para ser admitido como mesário, há outras que impedem o exercício da função:


  • Candidatas e candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge, a companheira ou o companheiro;
  • Integrantes de diretórios de partido político ou federação que exerçam função executiva;
  • Autoridades públicas;
  • Agentes policiais;
  • Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;
  • Pertencentes ao serviço eleitoral.

Para aqueles que são chamados a desempenhar a função de mesário, há vários benefícios, como o direito a dois dias de folga para cada dia de convocação, incluindo o de treinamento, sem desconto de salário; isenção de taxa de inscrição em concurso público, quando prevista em edital; e critério de desempate em concurso, também quando previstos em edital; auxílio-alimentação no valor de R$ 65, por turno trabalhado no dia da eleição; e também há possibilidade de validação como atividade extracurricular em universidades conveniadas. 

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