Bobó de camarão: aprenda receita fácil e deliciosa para fazer em casa

Adicione o camarão e refogue por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até mudar de cor e ficar cozido. Acrescente o creme de mandioca e o leite de coco à panela e misture bem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, mexendo para que o creme não grude no fundo da panela. Adicione o azeite de dendê e misture delicadamente. Cozinhe por mais 2 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo, acrescente o coentro e misture. Sirva em seguida.