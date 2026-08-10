A jovem marqueteira que fará a campanha de Helder e Contarato

A direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT)
escolheu a marqueteira Ananda Miranda para dirigir a comunicação das campanhas
de governador e senador da Federação Brasil da Esperança no Espírito Santo.
Helder Salomão e Fabiano Contarato terão sua propaganda eleitoral assinada pela
estrategista Ananda Miranda, especialista em marketing político.
Formada em Desenho Industrial pela Ufes, Ananda é dona da
agência Candela Estratégia e Comunicação, fundada e dirigida por ela desde
2014. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, foi diretora e secretária de
Comunicação da Câmara de Vitória, durante a presidência de Leandro Piquet (hoje
candidato a deputado estadual pelo MDB).
Começou a carreira como designer da Caixa de Assistência dos
Advogados do Espírito Santo (CAAES) e, de 2016 a 2019, foi diretora de criação
da Casamarela Comunicação Integrada, agência da falecida marqueteira Bete
Rodrigues. Foi responsável pela criação e direção de campanhas eleitorais e
pela comunicação institucional de órgãos públicos e prefeituras.
Já teve clientes como o ex-deputado federal Marcus Vicente
(PP), a vereadora de Vitória Karla Coser (PT) e o ex-prefeito de Vitória Luiz
Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Foi ela quem dirigiu o marketing da campanha de
Luiz Paulo à Prefeitura de Vitória em 2024.
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Segundo a assessoria da agência Candela, “a escolha pela
estrategista reflete uma aposta [do PT] em um perfil mais jovem à frente da
comunicação dos dois projetos, alguém capaz de dialogar com as novas linguagens
digitais sem abrir mão de experiência política necessária em campanhas desse
porte”. Ananda tem 35 anos.
Ainda segundo a assessoria, “pesou na decisão também a
vivência de Ananda em programas de televisão, um diferencial num momento em que
candidaturas majoritárias exigem domínio simultâneo da mídia tradicional e das
plataformas digitais”.
A chegada do Candela aos projetos de Helder e Contarato
representa também uma aposta do PT em uma comunicação mais conectada às
transformações culturais e tecnológicas dos últimos anos.
De acordo com a assessoria da agência, “o objetivo será
traduzir trajetórias políticas consolidadas para linguagens capazes de circular
em diferentes ambientes, da televisão às redes sociais, dialogando com públicos
diversos e, especialmente, com as novas gerações”.
Bem, duas coisas são certas.
A comunicação eleitoral de Contarato e especialmente a de
Helder, durante todo o período de pré-campanha, estava muito tímida, precisando
mesmo ser fortalecida na iminência da largada oficial do período eleitoral.
E fazer uma comunicação mais conectada com os novos tempos, “dialogando
com as novas gerações”, tem sido uma dificuldade crônica do PT, inclusive no
Espírito Santo.
Eis os desafios assumidos agora pela jovem marqueteira.
“Helder e Contarato são dois grandes capixabas que possuem
trajetórias públicas muito fortes, construídas a partir do trabalho pelo
Espírito Santo, da defesa de direitos e do compromisso com o desenvolvimento do
Estado. Nosso desafio será transformar essas trajetórias em uma comunicação
próxima, humana e contemporânea, capaz de dialogar com quem já conhece esses
projetos e também com quem ainda precisa conhecê-los melhor”, destaca Ananda.
Ainda segundo a estrategista, as duas campanhas terão
identidades próprias, respeitando as características, as histórias e os
objetivos de cada candidato, mas estarão conectadas por uma visão comum de
projeto político.
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