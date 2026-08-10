A jovem marqueteira que fará a campanha de Helder e Contarato

A direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) escolheu a marqueteira Ananda Miranda para dirigir a comunicação das campanhas de governador e senador da Federação Brasil da Esperança no Espírito Santo. Helder Salomão e Fabiano Contarato terão sua propaganda eleitoral assinada pela estrategista Ananda Miranda, especialista em marketing político.





Formada em Desenho Industrial pela Ufes, Ananda é dona da agência Candela Estratégia e Comunicação, fundada e dirigida por ela desde 2014. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, foi diretora e secretária de Comunicação da Câmara de Vitória, durante a presidência de Leandro Piquet (hoje candidato a deputado estadual pelo MDB).





Começou a carreira como designer da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) e, de 2016 a 2019, foi diretora de criação da Casamarela Comunicação Integrada, agência da falecida marqueteira Bete Rodrigues. Foi responsável pela criação e direção de campanhas eleitorais e pela comunicação institucional de órgãos públicos e prefeituras.





Já teve clientes como o ex-deputado federal Marcus Vicente (PP), a vereadora de Vitória Karla Coser (PT) e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Foi ela quem dirigiu o marketing da campanha de Luiz Paulo à Prefeitura de Vitória em 2024.





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Segundo a assessoria da agência Candela, “a escolha pela estrategista reflete uma aposta [do PT] em um perfil mais jovem à frente da comunicação dos dois projetos, alguém capaz de dialogar com as novas linguagens digitais sem abrir mão de experiência política necessária em campanhas desse porte”. Ananda tem 35 anos.





Ainda segundo a assessoria, “pesou na decisão também a vivência de Ananda em programas de televisão, um diferencial num momento em que candidaturas majoritárias exigem domínio simultâneo da mídia tradicional e das plataformas digitais”.





A chegada do Candela aos projetos de Helder e Contarato representa também uma aposta do PT em uma comunicação mais conectada às transformações culturais e tecnológicas dos últimos anos.





De acordo com a assessoria da agência, “o objetivo será traduzir trajetórias políticas consolidadas para linguagens capazes de circular em diferentes ambientes, da televisão às redes sociais, dialogando com públicos diversos e, especialmente, com as novas gerações”.

Bem, duas coisas são certas.





A comunicação eleitoral de Contarato e especialmente a de Helder, durante todo o período de pré-campanha, estava muito tímida, precisando mesmo ser fortalecida na iminência da largada oficial do período eleitoral.





E fazer uma comunicação mais conectada com os novos tempos, “dialogando com as novas gerações”, tem sido uma dificuldade crônica do PT, inclusive no Espírito Santo.

Eis os desafios assumidos agora pela jovem marqueteira.





“Helder e Contarato são dois grandes capixabas que possuem trajetórias públicas muito fortes, construídas a partir do trabalho pelo Espírito Santo, da defesa de direitos e do compromisso com o desenvolvimento do Estado. Nosso desafio será transformar essas trajetórias em uma comunicação próxima, humana e contemporânea, capaz de dialogar com quem já conhece esses projetos e também com quem ainda precisa conhecê-los melhor”, destaca Ananda.





Ainda segundo a estrategista, as duas campanhas terão identidades próprias, respeitando as características, as histórias e os objetivos de cada candidato, mas estarão conectadas por uma visão comum de projeto político.