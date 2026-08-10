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Vitor Vogas

As mulheres agora cotadas para serem a vice de Pazolini

O ex-prefeito convidou Lívia Vasconcelos. O plano ruiu. Agora, alguns nomes estão sendo avaliados, ou especulados, provenientes de quatro partidos: Republicanos, PL, Democrata e Novo

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 17:15

Públicado em 

10 ago 2026 às 17:15
Vitor Vogas

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Vitor Vogas Vitor Vogas
No sentido da leitura: Hélida Loreto, Adriana Boas, Lorenzo Pazolini, Penélope Feu Rosaa e Enfermeira Laryssa
No sentido da leitura: Hélida Loreto, Adriana Boas, Lorenzo Pazolini, Penélope Feu Rosa e Enfermeira Laryssa Fotomontagem: PMV e redes sociais

Lorenzo Pazolini (Republicanos) queria Lívia Vasconcelos (PSD) como companheira de chapa. Segundo a própria primeira-dama de Colatina, ela foi convidada pessoalmente pelo próprio ex-prefeito de Vitória para ser sua candidata a vice-governadora. Agora, com o PSD fora da coligação do Republicanos, Pazolini precisa escolher outra vice. “Outra”, no feminino, pois a preferência é que seja uma mulher – embora não necessariamente, pois há um “intruso” na lista.


Alguns nomes estão sendo avaliados, ou especulados, provenientes de quatro partidos: Republicanos, PL, Democrata e Novo. Os três primeiros já estão formalmente na coligação liderada por Pazolini. O Novo ainda pode se juntar, dependendo da evolução das tratativas. Eis os mais cotados no momento:


Novo: Penélope Feu Rosa e Leonardo Monjardim


PL: Enfermeira Laryssa


Republicanos: Adriana Boas e Soraya Manato


Democrata: Hélida Loreto, Graça Foster e Elizete Passarela


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A seguir, apresentamos cada caso, começando pelos quadros do Novo, cuja situação é a mais complexa. 

Novo: Penélope e Monjardim

Largando de trás e correndo por fora na “corrida maluca” pela vice, Penélope Vervloet Feu Rosa está entre os dez candidatos a deputado federal registrados na ata da convenção do Novo.


Filha do ex-prefeito assassinado da Serra José Maria Feu Rosa, Penélope já vem ensaiando entrar na política há algum tempo. Em 2024, ela e sua mãe, Penha Feu Rosa, apoiaram o deputado estadual Pablo Muribeca para prefeito da Serra. Em comício no 2º turno contra Weverson Meireles (PDT), com a presença de Pazolini, Penha chegou a subir ao palanque de Muribeca.


Servidora concursada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) – é analista judiciária desde 1998 –, Penélope mora em Vitória, mas sua família, embora bem menos influente hoje em dia, deita raízes políticas na Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo.


Para Pazolini, seria ainda uma maneira de atrair o Novo para sua coligação.


Penélope já tem cumprido agendas de pré-campanha com o candidato do Novo ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim, ex-líder de Pazolini e líder da atual prefeita, Cris Samorini (PP), na Câmara Municipal.


O nome dela passou a ser ventilado para a vice de Pazolini nos últimos dias. Mas há duas dificuldades. 


Para Penélope ser vice de Pazolini, o Novo teria de se coligar ao Republicanos. Isso implicaria desistir da candidatura de Monjardim ao Senado.


Além disso, eventual “remanejamento” de Penélope para a chapa majoritária de Pazolini representaria um desfalque na chapa do Novo para a Câmara dos Deputados, dificultando o cumprimento da meta da direção estadual: atingir mais de 45 mil votos no Espírito Santo, ajudando o partido a superar a cláusula de barreira.


É o que expõe o próprio Monjardim, que montou a chapa federal do Novo. Para ele, a indicação de Penélope para vice é “impossível”.


“Eu sou candidato a senador, homologado na convenção do Novo, e Penélope é peça-chave para superarmos a cláusula de barreira. Esse é o grande problema, porque isso implica uma desconstrução total do projeto do Novo. A Penélope seria um ótimo nome para a vice, mas fazer esse movimento significaria abrir mão de todo o planejamento estratégico que fizemos ao longo dos últimos dois anos, tanto para a chapa federal como para a eleição majoritária. É impossível.”


Segundo Monjardim, o nome mais indicado do Novo para vice de Pazolini é o dele próprio. “Sou candidato a senador. Se me tornasse candidato a vice, isso não impactaria nossa chapa para a Câmara Federal.”


O presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, reconhece o papel fundamental cumprido pessoalmente por Monjardim na montagem das chapas do Novo e diz que a decisão precisa passar pelo vereador.


“Não temos nenhuma decisão tomada e estamos avaliando todas as possibilidades, até porque preciso ter uma conversa final com o Pazolini e o Erick Musso (presidente estadual do Republicanos). Ainda não indicamos o Monjardim, mas, para o Novo, o principal cenário é Monjardim como vice. Quanto à Penélope, também está no rol de cenários... Jamais vou impor ao Monjardim a retirada da candidatura dele, mas está em jogo. Ele é fundamental nessa tomada de decisão.”


O próprio Monjardim diz que está disposto a mudar de candidatura, mas que essa é uma “decisão partidária”.


“Sou aliado do Pazolini e não teria dificuldade alguma em assumir esse papel que sempre tive, do lado dele. Primeiro preciso confirmar com o partido. Mas, se o Novo entender que é importante essa aliança com o Republicanos e que meu nome deve ser indicado para vice, eu sou um instrumento do partido.”

A questão é que, para Pazolini, ter Monjardim como vice não acrescentaria muito. Uma mulher confere à chapa “equilíbrio de gênero” (algo que Ricardo Ferraço, por exemplo, não priorizou em sua composição). Já o vereador, assim como o ex-prefeito, é um homem branco de meia idade, com atuação política em Vitória.

Partido Liberal (PL): Enfermeira Laryssa

No PL, segue tudo em stand-by, enquanto o senador Magno Malta está no exterior. Na noite desta segunda-feira (10), o presidente estadual do PL volta de viagem a Israel com a filha Maguinha Malta e segue para agendas em Brasília. Só então devem ser retomadas as tratativas com o Republicanos no Espírito Santo.


No entanto, passou-se a ventilar nos bastidores o nome de Laryssa Rodrigues Pereira, a Enfermeira Laryssa.


Fervorosamente bolsonarista e evangélica, ela foi candidata a vice-prefeita de Vila Velha pelo PL em 2024, na chapa do Coronel Ramalho (então, também no PL). Agora, é candidata a deputada estadual na chapa do mesmo partido. 

Republicanos: Adriana Boas e Soraya Manato 

Na legenda do próprio Pazolini, dois nomes passaram a circular.


O primeiro é o da agente administrativo Adriana Boas. Mãe de um filho autista, ela tem como principal bandeira a qualidade de vida para os autistas e o apoio a “famílias atípicas”.


Assim como a Enfermeira Laryssa, é profundamente bolsonarista e evangélica. Também defende o amparo às mulheres e mães solo, “a proteção da vida e da família”, “a defesa da fé e dos valores cristãos”.


Em 2022, Adriana foi candidata a deputada federal pelo PL. Obteve 6.429 votos.


Agora, ela é pré-candidata ao mesmo cargo, só que pelo Republicanos.


No partido de Pazolini, o segundo nome especulado é o da ex-deputada federal Soraya Manato, secretária de Assistência Social de Vitória de março do ano passado a abril deste ano.


Soraya estava pré-convocada para compor a chapa do Republicanos para a Câmara dos Deputados, mas em julho desistiu. A priori, não é candidata a nada.


O problema, em caso de escalação de Soraya, é que isso tenderá a fortalecer a candidatura do marido dela, Carlos Manato, a deputado federal, gerando ciumeira entre os outros candidatos a federal da chapa.

Com a saída de Evair de Melo (para ser candidato a senador), o Republicanos poderá eleger um federal, mas as chances de fazer dois diminuíram. 

Democrata: três indicações

Irmão caçula na coligação de Pazolini, o pequeno Democrata (antigo Partido da Mulher Brasileira) é o único que já indicou nomes para vice. Emblematicamente, são três mulheres.


A indicação considerada mais forte é a de Hélida Regina Loreto, 66 anos, líder comunitária e uma das fundadoras da Associação das Paneleiras de Goiabeiras.


Em 2024, ela concorreu a vereadora de Vitória pelo também nanico Democracia Cristã (DC). Só recebeu 544 votos.


Em março de 2025, assumiu lugar no Conselho de Segurança de Vitória, como representante da Regional 6, que abrange Goiabeiras, Jardim da Penha, Mata da Praia e outros dez bairros.


A segunda indicada é a advogada Elizete Passarela, esposa do ex-deputado Nilton Baiano – candidato a deputado estadual pela mesma sigla.


A terceira é a também advogada e contadora Graça Foster, candidata a prefeita de Viana pelo antigo PSL em 2020, tendo obtido apenas 3,32% dos votos válidos.


O Democrata terá chapa para a Assembleia Legislativa. Mas nenhuma das três consta em ata como candidata a deputada.


O Democrata é presidido no Espírito Santo por Tenório Merlo. Seu secretário-geral no Estado vem a ser o empresário Antonio Geraldo Perovano, reconhecidamente apoiador de Pazolini.


O ex-vereador de Vitória Ademar Rocha também está ajudando Tenório a conduzir a pequena sigla. 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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