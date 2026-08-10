As mulheres agora cotadas para serem a vice de Pazolini

Largando de trás e correndo por fora na “corrida maluca” pela vice, Penélope Vervloet Feu Rosa está entre os dez candidatos a deputado federal registrados na ata da convenção do Novo.





Filha do ex-prefeito assassinado da Serra José Maria Feu Rosa, Penélope já vem ensaiando entrar na política há algum tempo. Em 2024, ela e sua mãe, Penha Feu Rosa, apoiaram o deputado estadual Pablo Muribeca para prefeito da Serra. Em comício no 2º turno contra Weverson Meireles (PDT), com a presença de Pazolini, Penha chegou a subir ao palanque de Muribeca.





Servidora concursada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) – é analista judiciária desde 1998 –, Penélope mora em Vitória, mas sua família, embora bem menos influente hoje em dia, deita raízes políticas na Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo.





Para Pazolini, seria ainda uma maneira de atrair o Novo para sua coligação.





Penélope já tem cumprido agendas de pré-campanha com o candidato do Novo ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim, ex-líder de Pazolini e líder da atual prefeita, Cris Samorini (PP), na Câmara Municipal.





O nome dela passou a ser ventilado para a vice de Pazolini nos últimos dias. Mas há duas dificuldades.





Para Penélope ser vice de Pazolini, o Novo teria de se coligar ao Republicanos. Isso implicaria desistir da candidatura de Monjardim ao Senado.





Além disso, eventual “remanejamento” de Penélope para a chapa majoritária de Pazolini representaria um desfalque na chapa do Novo para a Câmara dos Deputados, dificultando o cumprimento da meta da direção estadual: atingir mais de 45 mil votos no Espírito Santo, ajudando o partido a superar a cláusula de barreira.





É o que expõe o próprio Monjardim, que montou a chapa federal do Novo. Para ele, a indicação de Penélope para vice é “impossível”.





“Eu sou candidato a senador, homologado na convenção do Novo, e Penélope é peça-chave para superarmos a cláusula de barreira. Esse é o grande problema, porque isso implica uma desconstrução total do projeto do Novo. A Penélope seria um ótimo nome para a vice, mas fazer esse movimento significaria abrir mão de todo o planejamento estratégico que fizemos ao longo dos últimos dois anos, tanto para a chapa federal como para a eleição majoritária. É impossível.”





Segundo Monjardim, o nome mais indicado do Novo para vice de Pazolini é o dele próprio. “Sou candidato a senador. Se me tornasse candidato a vice, isso não impactaria nossa chapa para a Câmara Federal.”





O presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, reconhece o papel fundamental cumprido pessoalmente por Monjardim na montagem das chapas do Novo e diz que a decisão precisa passar pelo vereador.





“Não temos nenhuma decisão tomada e estamos avaliando todas as possibilidades, até porque preciso ter uma conversa final com o Pazolini e o Erick Musso (presidente estadual do Republicanos). Ainda não indicamos o Monjardim, mas, para o Novo, o principal cenário é Monjardim como vice. Quanto à Penélope, também está no rol de cenários... Jamais vou impor ao Monjardim a retirada da candidatura dele, mas está em jogo. Ele é fundamental nessa tomada de decisão.”





O próprio Monjardim diz que está disposto a mudar de candidatura, mas que essa é uma “decisão partidária”.





“Sou aliado do Pazolini e não teria dificuldade alguma em assumir esse papel que sempre tive, do lado dele. Primeiro preciso confirmar com o partido. Mas, se o Novo entender que é importante essa aliança com o Republicanos e que meu nome deve ser indicado para vice, eu sou um instrumento do partido.”



A questão é que, para Pazolini, ter Monjardim como vice não acrescentaria muito. Uma mulher confere à chapa “equilíbrio de gênero” (algo que Ricardo Ferraço, por exemplo, não priorizou em sua composição). Já o vereador, assim como o ex-prefeito, é um homem branco de meia idade, com atuação política em Vitória.