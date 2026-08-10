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Futebol

Real Madrid descarta empréstimo e mantém Endrick para disputa da nova temporada

Após rumores de uma nova saída por empréstimo, o atacante Endrick deve seguir no elenco do Real Madrid para a temporada 2026/2027 do futebol europeu

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 18:25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 ago 2026 às 18:25
O nome Endrick está na lista dos nomes mais populares para novos nascimentos no Brasil
O nome Endrick está na lista dos nomes mais populares para novos nascimentos no Brasil REUTERS/Violeta Santos Moura/Folhapress

Após rumores de uma nova saída por empréstimo, o atacante Endrick deve seguir no elenco do Real Madrid para a temporada 2026/2027 do futebol europeu. A informação foi divulgada pelo portal Diario AS, da Espanha.

Segundo o jornal, o técnico José Mourinho acredita que o brasileiro de 20 anos terá um papel importante dentro do grupo do time espanhol. Além disso, o jogador tem o carinho de Florentino Pérez, presidente da equipe.

Diante deste cenário, Endrick foi o escolhido para assumir a camisa "9? do Real, em lista divulgada nesta segunda-feira, 10. Vini Jr. e Rodrygo, por sua vez, seguem, respectivamente, com os números "7? e "11?.

O próprio As havia informado, na última semana, que os principais interessados no empréstimo do brasileiro eram Roma, da Itália, e Aston Villa, da Inglaterra.

As atuações de Endrick nos amistosos do Real Madrid na pré-temporada foram essenciais para a decisão do treinador português em manter o atleta em seus planos. Além do francês Kylian Mbappé, ele brigará por espaço com Carlos Espí, centroavante que chegou do Levante nesta janela de transferências.

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