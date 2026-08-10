Por que a perfumaria árabe está conquistando os produtos capilares?

A chegada da perfumaria árabe ao universo capilar ainda destaca o comportamento de valorização da sensorialidade nos cuidados pessoais. Assim como aconteceu com os perfumes, os produtos para os cabelos deixam de ser escolhidos apenas pelos benefícios funcionais e passam a representar também identidade, estilo e expressão pessoal. Com isso, o tratamento capilar ganha novas camadas e transforma a rotina de beleza em um verdadeiro ritual de perfumação.