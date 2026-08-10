Qual peixe usar na receita? Veja como escolher o tipo ideal para cada preparo

Os peixes têm conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros, tanto pelo sabor e pela versatilidade quanto pelos benefícios nutricionais. Com diferentes espécies disponíveis, é possível explorar diversas formas de preparo e criar refeições variadas para o dia a dia. Enquanto alguns pescados são mais indicados para grelhar, devido à textura e à firmeza da carne, outros se destacam em moquecas, ensopados ou receitas assadas.