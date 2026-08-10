Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina

Um corpo foi encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados.





Ainda não há informações sobre o sexo da vítima nem se havia marcas de violência no corpo. Após ser retirado da água, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Científica.

O caso será investigado pela Polícia Civil.