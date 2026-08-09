Casal é atacado por abelhas na zona rural de São Mateus

Um casal foi atacado por abelhas na tarde deste sábado (8), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para realizar o resgate.





Segundo os bombeiros, os dois passavam de moto pela rodovia quando decidiram parar em determinado ponto e acabaram atacados pelos insetos. O casal foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para unidades de saúde. A mulher estava com uma fratura no pé, mas não havia informação sobre a causa do ferimento.





Mais detalhes sobre o ataque não foram divulgados.