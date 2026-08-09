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Zona rural

Caminhão com 12 cavalos tomba e passageiro fica preso às ferragens em Pancas

Dois cavalos morreram no acidente; motorista relatou à polícia que o veículo apresentou uma falha nos freios.

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 17:50

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

09 ago 2026 às 17:50

Um caminhão que transportava 12 cavalos tombou em uma curva na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi encontrado às margens da via, próximo a uma ribanceira. Dois animais morreram no acidente. Três pessoas estavam no caminhão, e uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.


O motorista relatou à PM que o caminhão apresentou uma falha nos freios. Segundo ele, na tentativa de controlar o veículo, reduziu as marchas, mas, ao entrar na estrada principal, a traseira teria deslizado para o lado devido ao peso da carga, provocando o tombamento.


O condutor e um dos passageiros foram socorridos por testemunhas e levados para atendimento médico. O terceiro ocupante, que ficou preso às ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os dez cavalos que sobreviveram foram retirados da carroceria e levados para um pasto próximo.


Durante a ocorrência, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida há mais de 30 dias e que ele não possuía a categoria necessária para conduzir o caminhão. Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se outras medidas foram adotadas em relação ao motorista e aguarda retorno.

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