Caminhão com 12 cavalos tomba e passageiro fica preso às ferragens em Pancas

Um caminhão que transportava 12 cavalos tombou em uma curva na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi encontrado às margens da via, próximo a uma ribanceira. Dois animais morreram no acidente. Três pessoas estavam no caminhão, e uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.





O motorista relatou à PM que o caminhão apresentou uma falha nos freios. Segundo ele, na tentativa de controlar o veículo, reduziu as marchas, mas, ao entrar na estrada principal, a traseira teria deslizado para o lado devido ao peso da carga, provocando o tombamento.





O condutor e um dos passageiros foram socorridos por testemunhas e levados para atendimento médico. O terceiro ocupante, que ficou preso às ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os dez cavalos que sobreviveram foram retirados da carroceria e levados para um pasto próximo.





Durante a ocorrência, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida há mais de 30 dias e que ele não possuía a categoria necessária para conduzir o caminhão. Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se outras medidas foram adotadas em relação ao motorista e aguarda retorno.