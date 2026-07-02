Desentendimento termina com homem morto a facadas em Pancas

Um homem identificado como Douglas de Paula Souza foi morto a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Lírio dos Vales, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o crime teria ocorrido após um desentendimento entre pessoas que mantinham vínculo afetivo. Até o momento, três suspeitos foram detidos em flagrante.





O delegado Robson Peixoto de Oliveira, titular da Delegacia de Pancas, informou à reportagem de A Gazeta que uma ex-namorada de Douglas está entre os detidos. Questionado sobre a motivação do crime e quem seriam os outros envolvidos, Oliveira declarou que as investigações ainda estão em andamento. "Estamos apurando ainda. É prematuro falar", disse.





A reportagem de A Gazeta continua acompanhando as investigações do caso.