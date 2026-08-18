Decoração monocromática: veja como usar uma única paleta para trazer personalidade para dentro do lar

Para Bruno Moraes, a pintura é, sem dúvida, a ferramenta mais acessível para começar a monocromia. Uma parede coberta por um gradiente mais fechado pode se tornar o ponto de ancoragem da paleta, enquanto as demais recebem variações mais suaves. Essa estratégia é especialmente eficaz em ambientes de convivência como salas de estar e TV, pois cria contraste sem introduzir novas cores. Mas a marcenaria planejada também merece seu destaque: móveis como sofás, estantes, armários e painéis podem ser revestidos na mesma paleta escolhida, reforçando a sensação de continuidade.