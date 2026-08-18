Homem que exibiu arma falsa durante socorro a PM morto é localizado em Cachoeiro

O homem de 41 anos que gravou um vídeo exibindo uma arma falsa durante o socorro ao soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin, no bairro São Luiz Gonzada, em Cachoeirto de Itapemirim, no último sábado (15), foi localizado pela Polícia Militar nesta terça-feira (18). O objeto também foi apreendido.





Segundo a PM, o vídeo teria sido gravado em tom ameaçador. O homem, no entanto, alegou aos militares que não teve a intenção de ameaçar policiais.





A gravação foi feita na varanda de uma casa, de onde era possível ver viaturas e equipes de resgate que atuavam na ocorrência em que o soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin foi baleado e morto pelo foragido Luan de Oliveira Cleto.





De acordo com a PM, o autor do vídeo foi localizado em casa após informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da corporação. Aos militares, ele confirmou ter feito a gravação, mas reiterou que não pretendia ameaçar os policiais. O homem também afirmou que o objeto exibido no vídeo era uma arma de plástico.





Segundo a corporação, o simulacro havia sido descartado em uma sacola de lixo na varanda da residência. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia.





A Polícia Civil informou que o simulacro será encaminhado para o Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES) para análise. O caso seguirá sob investigação.