AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do ES

Homem que exibiu arma falsa durante socorro a PM morto é localizado em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, vídeo foi gravado em tom ameaçador; homem alegou que não pretendia intimidar policiais e simulacro foi apreendido

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 19:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2026 às 19:21

O homem de 41 anos que gravou um vídeo exibindo uma arma falsa durante o socorro ao soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin, no bairro São Luiz Gonzada, em Cachoeirto de Itapemirim, no último sábado (15), foi localizado pela Polícia Militar nesta terça-feira (18). O objeto também foi apreendido.


Segundo a PM, o vídeo teria sido gravado em tom ameaçador. O homem, no entanto, alegou aos militares que não teve a intenção de ameaçar policiais.


A gravação foi feita na varanda de uma casa, de onde era possível ver viaturas e equipes de resgate que atuavam na ocorrência em que o soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin foi baleado e morto pelo foragido Luan de Oliveira Cleto.


De acordo com a PM, o autor do vídeo foi localizado em casa após informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da corporação. Aos militares, ele confirmou ter feito a gravação, mas reiterou que não pretendia ameaçar os policiais. O homem também afirmou que o objeto exibido no vídeo era uma arma de plástico.


Segundo a corporação, o simulacro havia sido descartado em uma sacola de lixo na varanda da residência. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia. 


A Polícia Civil informou que o simulacro será encaminhado para o Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES) para análise. O caso seguirá sob investigação.

Veja Também 

Imagem de destaque

Soldado morto em operação no ES sonhava em ser oficial da PM e formar uma família

Imagem de destaque

Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro

Armas, munições e drogas foram apreendidas com jovem de 18 anos

Suspeitos de ameaçar PM fogem da polícia e batem contra viatura em Cachoeiro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece 100 vagas para emissão da nova identidade em Vitória
Imagem de destaque
Glória Menezes: relembre papéis marcantes da 'primeira-dama' que comoveu gerações e ajudou a escrever a história da TV brasileira
Sede da Apex Empresarial
Apex diz que ex-presidente usou dinheiro da empresa para pagar tributos pessoais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados