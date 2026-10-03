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Eleições 2026

Ex-prefeito de São Mateus é detido em comitê

Daniel da Açaí foi detido com outras quatro pessoas durante abordagem policial, nesta sexta-feira (2); ele é candidato a deputado estadual nas eleições de domingo (4)

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 21:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 out 2026 às 21:27
Daniel da Açaí concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa Reprodução

A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (2), o ex-prefeito de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Daniel da Açai (PP), por suposta compra de votos visando às eleições de domingo (2), em que concorre a uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa (Ales)


A reportagem apurou que, além do ex-prefeito, outras quatro pessoas foram detidas durante a abordagem policial em um comitê de campanha. A prisão do ex-chefe do Executivo municipal foi autorizada pela Justiça Eleitoral. Uma assessora de Daniel também teria sido detida.


A defesa do ex-prefeito foi procurada ao longo de toda a tarde e do começo da noite, mas não retornou aos contatos da reportagem até a conclusão deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.


Durante as eleições, o Código Eleitoral estabelece períodos específicos em que candidatas e candidatos não podem ser presos, ressalvadas as exceções previstas na legislação. 


Neste ano, por exemplo, foi fixado entendimento de que os candidatos que disputam o primeiro turno, marcado para o próximo domingo (4), não poderiam ser detidos ou presos a partir de 15 dias antes da votação até 48 horas depois do encerramento do pleito.


A exceção prevista no Código Eleitoral é o flagrante delito, caso do ex-prefeito. Dessa forma, ele deverá ser conduzido imediatamente à presença de um juiz competente, que avaliará a legalidade da prisão, por meio de audiência de custódia


Em nota encaminhada à reportagem no início da noite desta sexta-feira, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) confirmou ter auxiliado a PF na ocorrência.

Mais de R$ 2 milhões encontrados em casa de ex-prefeito

Em abril deste ano, a  Polícia Federal encontrou pouco mais de R$ 2 milhões, em espécie e cheques, na casa do ex-prefeito. O valor foi apreendido durante a Operação Nêmesis, desencadeada para apurar um suposto esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro no município do Norte do Espírito Santo


Conforme informações da PF, foram investigadas irregularidades em contratos da administração municipal que levaram a um pedido, já atendido pela Justiça, para bloqueio de bens e imóveis que podem chegar a R$ 1,2 milhão. A defesa de Daniel da Açaí afirma que as acusações são infundadas.


Ainda segundo as investigações, o grupo suspeito utilizava mecanismos para burlar licitações, direcionar contratos e superfaturar serviços. Parte dos valores obtidos de forma irregular seria repassada como vantagem indevida a agentes públicos e, depois, ocultada por meio de transações financeiras. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de Daniel da Açaí.


A operação também identificou movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a renda declarada de alguns investigados, além do uso de pessoas e empresas, conhecidas como “laranjas”, para esconder a origem e o destino do dinheiro. As medidas autorizadas pela Justiça têm como objetivo reunir mais provas, identificar todos os envolvidos, interromper o esquema e garantir a possível devolução dos valores aos cofres públicos.


Durante a operação, também foram apreendidos três veículos. Além de São Mateus, a ação foi realizada nos municípios de Linhares, no Norte capixaba, e em Valença e Teixeira de Freitas, na Bahia.

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