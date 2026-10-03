Ex-prefeito de São Mateus é detido em comitê

A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (2), o ex-prefeito de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Daniel da Açai (PP), por suposta compra de votos visando às eleições de domingo (2), em que concorre a uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa (Ales).





A reportagem apurou que, além do ex-prefeito, outras quatro pessoas foram detidas durante a abordagem policial em um comitê de campanha. A prisão do ex-chefe do Executivo municipal foi autorizada pela Justiça Eleitoral. Uma assessora de Daniel também teria sido detida.





A defesa do ex-prefeito foi procurada ao longo de toda a tarde e do começo da noite, mas não retornou aos contatos da reportagem até a conclusão deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





Durante as eleições, o Código Eleitoral estabelece períodos específicos em que candidatas e candidatos não podem ser presos, ressalvadas as exceções previstas na legislação.





Neste ano, por exemplo, foi fixado entendimento de que os candidatos que disputam o primeiro turno, marcado para o próximo domingo (4), não poderiam ser detidos ou presos a partir de 15 dias antes da votação até 48 horas depois do encerramento do pleito.





A exceção prevista no Código Eleitoral é o flagrante delito, caso do ex-prefeito. Dessa forma, ele deverá ser conduzido imediatamente à presença de um juiz competente, que avaliará a legalidade da prisão, por meio de audiência de custódia





Em nota encaminhada à reportagem no início da noite desta sexta-feira, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) confirmou ter auxiliado a PF na ocorrência.