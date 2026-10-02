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Eleições 2026

Superlive e apuração em tempo real: veja como será cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN

A Gazeta e CBN Vitória preparam cobertura especial ao longo de todo o domingo com a movimentação dos locais de votação, apuração dos votos e programa especial com bastidores e análises feitas por colunistas

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 19:25

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 out 2026 às 19:25
A Gazeta e CBN Vitória vão fazer cobertura especial no dia das eleições
A Gazeta e CBN Vitória vão fazer cobertura especial no dia das eleições Arte AG

Neste domingo (4), quando quase três milhões de eleitores poderão ir às urnas no Espírito Santo para escolher presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais. Para acompanhar essa movimentação democrática, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim, incluindo a marcha da apuração e uma superlive com bastidores e análises da votação.


Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem de A Gazeta e CBN Vitória estará a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h. 


Ao longo do dia, os eleitores dos 78 municípios do Estado também vão poder acompanhar a movimentação eleitoral em tempo real no portal de A Gazeta, nas redes sociais e na rádio CBN Vitória


Após o fechamento das urnas, a partir das 17h, o eleitor vai poder acompanhar a marcha da apuração em uma página especial de A Gazeta, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)


“Todo o nosso esforço editorial tem o objetivo de oferecer ao eleitor um conjunto substancial de elementos que o ajude na tomada de decisão. Por isso, preparamos uma cobertura multiplataforma, multiformato, que permita ao cidadão receber informação qualificada onde estiver. No site, na CBN e nas redes sociais, as pessoas encontram uma cobertura plural, sem abrir mão, em nenhuma dessas apresentações, de conteúdo apurado, checado”, detalha Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.

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O eleitor capixaba também poderá acompanhar, a partir das 17h, pela CBN, A Gazeta e pelas redes sociais, uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados nas redes sociais e os bastidores das eleições, inclusive depois do fim da apuração.


O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


“Contamos com a expertise e a análise sempre em cima do lance de Vitor Vogas, Letícia Gonçalves, Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes, além de Fernanda Queiroz. É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, acrescenta o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.


Para conferir o conteúdo completo da cobertura de eleições de A Gazeta, com serviços,  informações do processo eleitoral e movimentação política no Estado, é só acessar a página especial de Eleições 2026.

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