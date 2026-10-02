Superlive e apuração em tempo real: veja como será cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN

Neste domingo (4), quando quase três milhões de eleitores poderão ir às urnas no Espírito Santo para escolher presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais. Para acompanhar essa movimentação democrática, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim, incluindo a marcha da apuração e uma superlive com bastidores e análises da votação.





Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem de A Gazeta e CBN Vitória estará a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h.





Ao longo do dia, os eleitores dos 78 municípios do Estado também vão poder acompanhar a movimentação eleitoral em tempo real no portal de A Gazeta, nas redes sociais e na rádio CBN Vitória.





Após o fechamento das urnas, a partir das 17h, o eleitor vai poder acompanhar a marcha da apuração em uma página especial de A Gazeta, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





“Todo o nosso esforço editorial tem o objetivo de oferecer ao eleitor um conjunto substancial de elementos que o ajude na tomada de decisão. Por isso, preparamos uma cobertura multiplataforma, multiformato, que permita ao cidadão receber informação qualificada onde estiver. No site, na CBN e nas redes sociais, as pessoas encontram uma cobertura plural, sem abrir mão, em nenhuma dessas apresentações, de conteúdo apurado, checado”, detalha Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.