Superlive e apuração em tempo real: veja como será cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN

Neste domingo (4), quando quase três milhões de eleitores poderão ir às urnas no Espírito Santo para escolher presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais. Para acompanhar essa movimentação democrática, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim, incluindo a marcha da apuração e uma superlive com bastidores e análises da votação.
Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem de A Gazeta e CBN Vitória estará a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h.
Ao longo do dia, os eleitores dos 78 municípios do Estado também vão poder acompanhar a movimentação eleitoral em tempo real no portal de A Gazeta, nas redes sociais e na rádio CBN Vitória.
Após o fechamento das urnas, a partir das 17h, o eleitor vai poder acompanhar a marcha da apuração em uma página especial de A Gazeta, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“Todo o nosso esforço editorial tem o objetivo de oferecer ao eleitor um conjunto substancial de elementos que o ajude na tomada de decisão. Por isso, preparamos uma cobertura multiplataforma, multiformato, que permita ao cidadão receber informação qualificada onde estiver. No site, na CBN e nas redes sociais, as pessoas encontram uma cobertura plural, sem abrir mão, em nenhuma dessas apresentações, de conteúdo apurado, checado”, detalha Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.
O eleitor capixaba também poderá acompanhar, a partir das 17h, pela CBN, A Gazeta e pelas redes sociais, uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados nas redes sociais e os bastidores das eleições, inclusive depois do fim da apuração.
O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.
“Contamos com a expertise e a análise sempre em cima do lance de Vitor Vogas, Letícia Gonçalves, Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes, além de Fernanda Queiroz. É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, acrescenta o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.
Para conferir o conteúdo completo da cobertura de eleições de A Gazeta, com serviços, informações do processo eleitoral e movimentação política no Estado, é só acessar a página especial de Eleições 2026.
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