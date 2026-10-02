Justiça Eleitoral libera Armandinho Fontoura a disputar as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, na sessão plenária desta sexta-feira (2), liberar, provisoriamente, o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (PL) para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano.





O parlamentar havia tido o registro de candidatura negado pela Corte Eleitoral no início de setembro, após uma condenação por falsidade ideológica ser considerada motivo para declará-lo inelegível. A decisão foi unânime e acolheu o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE-ES).





A reanálise do caso ocorreu após uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em 14 de setembro, suspender temporariamente os efeitos da condenação relacionados à inelegibilidade. A medida foi concedida pelo vice-presidente do tribunal, desembargador Fernando Zardini, após a defesa questionar possíveis prejuízos ao direito de apresentar provas no processo criminal.





A decisão do TJES, no entanto, não autorizou diretamente a candidatura. O desembargador determinou que caberia à Justiça Eleitoral avaliar os efeitos da suspensão sobre o registro de Armandinho, o que levou à nova análise pelo TRE-ES.