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Eleições 2026

Quer imprimir o título de eleitor em casa? Veja como

Desde 2019, o documento em papel-moeda deixou de ser emitido; dessa forma, o eleitor pode imprimir o documento em casa

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 16:54

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 out 2026 às 16:54
e-Título oferece vários serviços para eleitores
e-Título oferece vários serviços para eleitores, como a impressão do título Arte AG

Desde 2019, o título de eleitor deixou de ser feito no modelo tradicional em papel-moeda (verde) e passou a ser impresso em papel comum (sulfite). Na época, a mudança ocorreu por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo modelo traz a filiação (nome dos pais) e, em vez da assinatura do eleitor, utiliza o código de validação ou QR Code para verificação da autenticidade.


Com a mudança, é possível imprimir o título eleitoral até em casa pela internet, de forma gratuita. A eleitora ou o eleitor pode baixar a via pronta para impressão pelo aplicativo e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, ou no Portal do TSE, por meio do Autoatendimento Eleitoral


De acordo com o TSE, o eleitor que tiver o título antigo não precisa substituí-lo. Os dois formatos são plenamente válidos.

Confira o passo a passo

Formato de impressão do título eleitoral
Formato de impressão do título eleitoral TSE

Como imprimir o título de eleitor pelo e-Título 

  • Abra o e-Título e clique em “Mais opções”, no canto inferior direito da tela;

  • Vá até o menu “Outras opções” e clique em “Imprimir título eleitoral”;

  • A via para impressão estará pronta. No canto superior direito da tela, clique no ícone de download (seta para baixar) para imprimir ou compartilhar o arquivo em PDF. 

Como imprimir o título de eleitor pelo Portal do TSE 

  • Acesse o site Autoatendimento Eleitoral;

  • Em seguida, no campo "Eleitor e Eleitora", selecione a opção "Emitir a 2ª via do título eleitoral";

  • Insira os dados e clique em “Entrar”;

  • O título de eleitor aparecerá para impressão ou download.

Autenticidade 

A autenticidade do título de eleitor impresso poderá ser confirmada por meio do QR Code presente no documento ou pelo código de validação.


Para verificar a autenticidade por meio do QR Code, basta acessar o aplicativo e-Título, clicar no menu superior esquerdo e, em seguida, em “Verifique um documento emitido pela Justiça Eleitoral” (também é possível encontrar essa opção clicando em “Mais opções”, “Outras opções” e “Autenticidade de documentos”).


Já para verificar a autenticidade no Portal do TSE, basta acessar a página, clicar em “Serviços” e “Validar documentos”. Cabe destacar que a data de emissão pedida nos campos refere-se àquela em que o documento foi impresso, informação que aparece ao lado do QR Code, e não à data de emissão do título de eleitor.

Vale lembrar que, se o eleitor esquecer o título no dia da votação, basta apresentar um documento oficial com foto ou e-Título, desde que conste a foto da pessoa. 

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