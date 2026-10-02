Quer imprimir o título de eleitor em casa? Veja como

Desde 2019, o título de eleitor deixou de ser feito no modelo tradicional em papel-moeda (verde) e passou a ser impresso em papel comum (sulfite). Na época, a mudança ocorreu por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo modelo traz a filiação (nome dos pais) e, em vez da assinatura do eleitor, utiliza o código de validação ou QR Code para verificação da autenticidade.





Com a mudança, é possível imprimir o título eleitoral até em casa pela internet, de forma gratuita. A eleitora ou o eleitor pode baixar a via pronta para impressão pelo aplicativo e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, ou no Portal do TSE, por meio do Autoatendimento Eleitoral.





De acordo com o TSE, o eleitor que tiver o título antigo não precisa substituí-lo. Os dois formatos são plenamente válidos.