Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

Após a campanha eleitoral, está se aproximando o dia da votação. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4), e o eleitor vai precisar registrar seis votos ao escolher seus representantes. Mas você sabe como aparecem os cargos em disputa na urna eletrônica?





O eleitorado vai votar na seguinte ordem:

deputado federal;

deputado estadual;

senador (primeira vaga);

senador (segunda vaga);

governador e vice-governador;

presidente e vice-presidente da República.

A votação é realizada pelo número do candidato ou da legenda partidária. No momento em que o eleitor digitar os números na urna, aparecerão no painel o nome, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido político.







Um eventual segundo turno poderá ser realizado para os cargos de presidente e governador e está previsto para o dia 25 de outubro.





A votação nos dois dias será realizada das 8h às 17 horas, pelo horário de Brasília, em todos os Estados e no Distrito Federal.