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Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

Confira os cargos em disputa e como vão aparecer na hora de votar, no próximo domingo (4)

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 16:44

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 out 2026 às 16:44
Eleições 2026: votação
Quando o eleitor digitar os números, devem aparecer no painel o nome, a foto, o cargo em disputa e a sigla do partido Magnific

Após a campanha eleitoral, está se aproximando o dia da votação. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4), e o eleitor vai precisar registrar seis votos ao escolher seus representantes. Mas você sabe como aparecem os cargos em disputa na urna eletrônica? 


O eleitorado vai votar na seguinte ordem:

  • deputado federal;
  • deputado estadual;
  • senador (primeira vaga);
  • senador (segunda vaga);
  • governador e vice-governador;
  • presidente e vice-presidente da República.

 

A votação é realizada pelo número do candidato ou da legenda partidária. No momento em que o eleitor digitar os números na urna, aparecerão no painel o nome, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido político.


Um eventual segundo turno poderá ser realizado para os cargos de presidente e governador e está previsto para o dia 25 de outubro. 


A votação nos dois dias será realizada das 8h às 17 horas, pelo horário de Brasília, em todos os Estados e no Distrito Federal. 

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