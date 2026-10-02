Embaixada dos EUA no Brasil fechou devido a suposta ameaça de bomba em rede social

SÃO PAULO - Um perfil em rede social dizendo que colocaria uma bomba na embaixada americana foi o motivo que levou os Estados Unidos a fecharem sua embaixada e consulados no Brasil, segundo apurou a Folha de S. Paulo com autoridades envolvidas na investigação.
Uma operação policial chegou até o autor da ameaça e não encontrou nada.
Segundo diplomatas americanos ouvidos pela reportagem, é bastante comum que haja mensagens com ameaças nas redes sociais a consulados e embaixadas americanas ao redor do mundo e elas são levadas muito a sério, dado o histórico de atentados contra o país. Mas não necessariamente levam a fechamento de todas as unidades diplomáticas dentro de um país.
Policiais fazem segurança em frente ao Consulado dos EUA em São PauloKarime Xavier/Folhapress
O governo dos Estados Unidos suspendeu o atendimento em suas representações no Brasil a partir desta sexta-feira (2). O comunicado, publicado na véspera, diz que a decisão se dá por questões de segurança, sem citar mais detalhes sobre a motivação da medida.
Não há, por ora, previsão para o retorno dos atendimentos presenciais.
"Cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial durante esse período não devem comparecer à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos", diz a nota divulgada. A orientação dada é entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.
Em nota, a Polícia Federal disse não ter encontrado elementos que confirmem um suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil. A corporação cumpriu nesta sexta dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para apurar o caso.
Segundo a PF, também não foram identificados suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. A ação teve caráter preventivo e ocorreu no âmbito de uma investigação sigilosa, resultado da cooperação da corporação com agências de inteligência estrangeiras.
As investigações continuam com a análise dos equipamentos de comunicação e das mídias apreendidos durante as buscas. A corporação afirma que outras providências poderão ser adotadas a depender do resultado dessa análise.
"Cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial durante esse período não devem comparecer à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos", diz a nota divulgada. A orientação dada é entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.
Além da embaixada em Brasília, os EUA têm consulados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a Austrália tem embaixada no DF e consulados nas capitais paulista e fluminense.
Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a gestão de Donald Trump "tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos" e que a pasta está "trabalhando em estreita cooperação com nossas contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança".
O porta-voz afirmou que as embaixadas e os consulados dos EUA usam um sistema de mensagens para enviar alertas sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no Brasil.