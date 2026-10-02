Os números que podem definir a eleição presidencial em primeiro turno — e os fatores que apontam contra isso

"Mas eleitores que estão desiludidos com a política ou que não percebem seus candidatos com chance de vitória podem decidir não comparecer no dia das eleições. Se isso ocorrer, o maior impacto seria entre quem não vota em Lula e Flávio, e isso levaria a uma diminuição da quantidade de votos válidos e, consequentemente, a uma maior chance de encerramento já no primeiro turno."