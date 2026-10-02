Jantar saudável: 3 receitas com peixe para uma refeição leve e saborosa

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque 1 colher de sopa de azeite. Grelhe os filés de tilápia por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos no centro. Retire do fogo e corte em pedaços. Em um recipiente, coloque a rúcula, a manga e a cebola-roxa. Tempere com o restante do azeite, suco de limão e sal. Misture delicadamente. Acrescente a tilápia grelhada e sirva em seguida.