Honda City estreia novo design e ganha mais itens sem mexer no preço

A linha 2027 do Honda City trouxe mudanças significativas no design, alinhando o modelo com a versão que roda na Ásia e que lembra um pouco o visual do Prelude, principalmente na frente. Tanto o hatch quanto o sedã trazem, além da atualização no design externo, acréscimos na lista de equipamentos e a introdução da versão RS para a opção hatchback, que passa a posicionar-se como a opção topo de linha da carroceria de dois volumes.
Produzido na fábrica de Itirapina (SP), a comercialização regular do modelo tem início programado para o começo de novembro, antecedida por uma fase de pré-venda iniciada em 3 de outubro.
Durante esse período, que vai até o início das vendas regulares ou até o limite do estoque de 3.000 unidades (divididas igualmente em 1.500 para o hatch e 1.500 para o sedã), a Honda manteve os preços sem qualquer reajuste em relação ao ano-modelo 2026, oferecendo ainda licenciamento e emplacamento grátis para unidades financiadas pelo Banco Honda.
A garantia total oferecida pela marca é de seis anos sem limite de quilometragem. Para a paleta de cores da Família City, a Honda oferece opções específicas para cada carroceria e versão. O City hatchback dispõe de oito alternativas de pintura: Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Cinza Titanium Perolizado, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado e Vermelho Supernova Perolizado.
Já a inédita variante esportiva City Hatchback RS traz combinação de pintura de dois tons, disponível nas cores Cinza Titanium Perolizado e Vermelho Supernova Perolizado, ambas obrigatoriamente combinadas ao teto pintado na cor Preto Cristal Perolizado.
Por sua vez, o City sedã conta com seis opções de cores externas: Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico e Branco Topázio Perolizado.
Como diferencial de acabamento, as unidades do City sedã na versão topo de linha Touring configuradas nas cores externas Branco Topázio, Azul Cósmico ou Cinza Basalto trazem exclusivamente o revestimento do interior na cor Cinza Claro.
LX: na pré-venda custa R$ 117.500. Nas vendas regulares sobe para R$ 117.700, um acréscimo de R$ 200.
EX: na pré-venda custa R$ 137.300. Nas vendas regulares sobe para R$ 138.400, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 1.000 em relação à versão LX).
EXL: na pré-venda custa R$ 144.700. Nas vendas regulares sobe para R$ 145.800, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 7.400 em relação à versão EX).
Touring: na pré-venda custa R$ 153.200. Nas vendas regulares sobe para R$ 154.300, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 8.500 em relação à versão EXL).
LX: na pré-venda custa R$ 117.500. Nas vendas regulares sobe para R$ 117.700, um acréscimo de R$ 200.
EX: na pré-venda custa R$ 136.300. Nas vendas regulares sobe para R$ 137.400, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 19.700 em relação à versão LX, sendo R$ 1.000 mais barato que o Sedan EX).
EXL: na pré-venda custa R$ 143.700. Nas vendas regulares sobe para R$ 144.800, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 7.400 em relação à versão EX, sendo R$ 1.000 mais barato que o Sedan EXL).
Touring: na pré-venda custa R$ 152.200. Nas vendas regulares sobe para R$ 153.300, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 8.500 em relação à versão EXL, sendo R$ 1.000 mais barato que o sedã Touring).
RS (Inédita): na pré-venda custa R$ 155.300. Nas vendas regulares sobe para R$ 156.400, um acréscimo de R$ 1.100 (aumento de R$ 3.100 em relação à versão Touring Hatchback).
As alterações estéticas da linha 2027 concentram-se na seção dianteira. O conjunto óptico traz DRL bipartido com dupla função de luz de posição e iluminação principal composta por um projetor único BiLED, padrão oferecido de série em todas as opções. As configurações Touring e RS adicionam uma barra em LED interligando os faróis.
O para-choque frontal foi reformulado, integrando uma nova moldura superior na cor do veículo com o emblema “H” em 2D. A grade central assume o formato do tipo colmeia em todas as versões. Na parte inferior, o sedã adota abertura central trapezoidal com elementos horizontais, enquanto o hatch utiliza grade inferior tipo colmeia e base na cor da carroceria.
A traseira do sedã recebeu novo para-choque com refletores verticais emoldurados, enquanto a versão hatchback RS possui para-choque traseiro exclusivo com divisão tripartida. As rodas de liga leve de 16 polegadas contam com acabamento diamantado e fundo em cor cinza (EX e EXL), preta (Touring) ou preta com verniz escurecido (RS).
Diferentemente do modelo que circula na Ásia, o novo City não terá um propulsor híbrido (um motor a combustão com dois elétricos). Portanto, a mecânica permanece inalterada, trazendo o propulsor 1.5L DOHC VTEC flex de quatro cilindros em alumínio com injeção direta e comando variável. O motor entrega 126 cv de potência máxima a 6.200 rpm tanto com etanol quanto com gasolina. O torque é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina.
A transmissão acoplada é automática do tipo CVT, com simulação de marchas (Step-shift) sob forte aceleração e sistema de freio-motor em declives (EDDB). O consumo do sedã no PBEV registra 9,1 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada com etanol, enquanto com gasolina os números chegam a 12,9 km/l e 15,3 km/l, respectivamente. No hatch, as medições indicam 9,1 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol, atingindo 13,2 km/l e 15,1 km/l com gasolina.
O habitáculo recebeu atualizações na central multimídia das configurações Touring e RS, que passa a ter tela de 10 polegadas multitoque compatível com comandos por gestos (como ajuste de volume com dois dedos e acionamento do mudo com quatro dedos), além de conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos exibe novos grafismos.
A variante RS possui acabamento diferenciado com revestimento de teto na cor preta, costuras vermelhas nos estofamentos, pedaleiras em alumínio, capas dos retrovisores e spoiler traseiro em preto cristal, além de logotipia alusiva à versão na grade e na tampa do porta-malas.
Na segurança, a suíte Honda Sensing - composta por piloto automático adaptativo com parada total (ACC com LSF), frenagem autônoma de emergência (CMBS), assistente de permanência em faixa (LKAS), mitigação de evasão de pista (RDM) e comutação automática de farol alto (AHB) - equipa de série as versões EX, EXL, Touring e RS. Seis airbags estão presentes desde a versão de entrada.
LX (R$ 117.700 no lote regular / R$ 117.500 na pré-venda)
Motor 1.5L DOHC VTEC de 126 cv e torque de 15,8 kgfm (E) / 15,5 kgfm (G)
Transmissão automática tipo CVT
Faróis Full LED com acendimento automático
6 airbags (frontais, laterais e de cortina)
Central multimídia com tela de 8 polegadas
Ar-condicionado manual
Rodas de aço de 15 polegadas com calotas
Painel digital TFT de 4,2 polegadas
Freios ABS/EBD, controles de estabilidade (VSA), tração e assistente de partida em rampa (HSA)
EX (R$ 138.400 no lote regular / R$ 137.300 na pré-venda)
Todos os itens da versão LX
Pacote Honda SENSING (ACC com LSF, CMBS, LKAS, RDM e AHB)
Ar-condicionado digital automático com saída traseira
Rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas com fundo cinza
Borboletas para troca de marcha no volante (Paddle Shifts)
Chave Smart Entry e botão de partida (START/STOP)
EXL (R$ 145.800 no lote regular / R$ 144.700 na pré-venda)
Todos os itens da versão EX
Bancos e acabamento das portas revestidos em couro
Sensores de estacionamento traseiros
Plataforma de conectividade myHonda Connect
Espelho retrovisor interno fotocrômico
Assistente para redução de ponto cego (Honda LaneWatch)
Touring (R$ 154.300 no lote regular / R$ 153.200 na pré-venda)
Todos os itens da versão EXL
Central multimídia com tela de 10 polegadas multitouch
Carregador por indução (sem fio) para smartphones
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Ar-condicionado digital Dual Zone
Barra de LED interligando os faróis dianteiros
Rodas de liga leve de 16 polegadas com fundo preto
LX (R$ 117.700 no lote regular / R$ 117.500 na pré-venda)
Motor 1.5L DOHC VTEC de 126 cv e torque de 15,8 kgfm (E) / 15,5 kgfm (G)
Transmissão automática tipo CVT
Faróis Full LED com acendimento automático
Banco traseiro Bipartido (60/40) com tecnologia Magic Seat
6 airbags (frontais, laterais e de cortina)
Ar-condicionado manual
Rodas de aço de 15 polegadas com calotas
EX (R$ 137.400 no lote regular / R$ 136.300 na pré-venda)
Todos os itens da versão LX
Pacote Honda SENSING (ACC com LSF, CMBS, LKAS, RDM e AHB)
Rodas de liga leve de 16 polegadas com fundo cinza
Ar-condicionado digital e automático com ventilação traseira
Chave Smart Entry e partida por botão
EXL (R$ 144.800 no lote regular / R$ 143.700 na pré-venda)
Todos os itens da versão EX
Revestimento dos bancos e apoio de braços em couro preto
Plataforma de conectividade myHonda Connect
Sensores de estacionamento traseiros
Honda LaneWatch
Touring (R$ 153.300 no lote regular / R$ 152.200 na pré-venda)
Todos os itens da versão EXL
Central multimídia com tela de 10 polegadas multitouch
Carregador sem fio para smartphones
Ar-condicionado digital Dual Zone
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Barra de LED interligando o conjunto óptico dianteiro
RS (R$ 156.400 no lote regular / R$ 155.300 na pré-venda)
Todos os itens da versão Touring
Acabamento interno exclusivo com teto preto, costuras em vermelho e pedaleiras em alumínio
Detalhes externos em preto cristal (teto, retrovisores, antena e aerofólio)
Ponteira de escapamento cromada esportiva e emblemas RS
Rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas com verniz fumê
Quadro de instrumentos digital com grafismo exclusivo RS
*Com informações da Honda.