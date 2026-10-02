Honda City estreia novo design e ganha mais itens sem mexer no preço

A linha 2027 do Honda City trouxe mudanças significativas no design, alinhando o modelo com a versão que roda na Ásia e que lembra um pouco o visual do Prelude, principalmente na frente. Tanto o hatch quanto o sedã trazem, além da atualização no design externo, acréscimos na lista de equipamentos e a introdução da versão RS para a opção hatchback, que passa a posicionar-se como a opção topo de linha da carroceria de dois volumes.





Produzido na fábrica de Itirapina (SP), a comercialização regular do modelo tem início programado para o começo de novembro, antecedida por uma fase de pré-venda iniciada em 3 de outubro.





Durante esse período, que vai até o início das vendas regulares ou até o limite do estoque de 3.000 unidades (divididas igualmente em 1.500 para o hatch e 1.500 para o sedã), a Honda manteve os preços sem qualquer reajuste em relação ao ano-modelo 2026, oferecendo ainda licenciamento e emplacamento grátis para unidades financiadas pelo Banco Honda.



