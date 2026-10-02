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Serviço essencial

Eleições 2026: veja como ficam os serviços de saúde na Grande Vitória

Algumas unidades terão mudanças no atendimento neste fim de semana, enquanto os serviços de urgência e emergência seguem funcionando

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 20:11

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

02 out 2026 às 20:11
Três UBS de Cariacica, que normalmente funcionam no domingo, não terão atendimento Prefeitura de Cariacica

Com o primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4), alguns serviços de saúde da Grande Vitória terão mudanças no funcionamento. Cariacica terá algumas Unidades Básica de Saúde (UBS) fechadas, enquanto Serra e Vila Velha mantêm atendimentos de urgência e emergência e terão programações específicas durante o fim de semana. Em Vitória, os serviços essenciais seguem funcionando normalmente.


Confira abaixo como fica o atendimento em cada município:

Cariacica

Em Cariacica, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) que normalmente funcionam aos fins de semana não abrirão neste domingo (4): Flexal II, Morada de Santa Fé e Nova Rosa da Penha II. No sábado (3), o atendimento será mantido normalmente.


Quem precisar de atendimento no domingo poderá procurar um dos quatro Prontos Atendimentos do município: Alto Lage, Flexal, Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, que funcionarão em horário normal.


O Setor de Necrópoles também terá funcionamento especial no domingo, com atendimento das 8h às 15h. Após esse horário, o serviço ficará fechado.

Serra

Na Serra, as Unidades Básicas e Regionais de Saúde não funcionam aos fins de semana, exceto quando há programação especial.


Neste sábado (3), domingo (4) e feriado, os moradores que precisarem de atendimento de urgência e emergência devem procurar uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município: Castelândia, Serra Sede, Carapina e UPA Infantil.

Vila Velha

Em Vila Velha, os serviços de urgência e emergência também não serão afetados pelas eleições. Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.


Além disso, cinco unidades de saúde de Vila Velha estarão abertas para marcar o início da programação do Outubro Rosa no município. As ações especiais aos sábados serão realizadas também nos dias 17 e 24.  


Neste sábado (3), as unidades de Coqueiral de Itaparica, Ibes, Rio Marinho, Jabaeté e Paul estarão abertas das 8h às 16h. Somadas, as atividades vão oferecer 300 consultas médicas, 200 consultas odontológicas, 100 inserções de Implanon e 250 coletas de preventivo.

 

A programação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha inclui ainda, nestes dias, vacinação, agendamento de mamografias, testes rápidos e outros serviços voltados à saúde da mulher.

Vitória

Em Vitória, as unidades de pronto atendimento e os demais serviços de urgência seguem funcionando normalmente durante o fim de semana das eleições. Já os setores administrativos acompanham o calendário especial adotado pelo município.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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