Eleições 2026: veja como ficam os serviços de saúde na Grande Vitória

Em Vila Velha, os serviços de urgência e emergência também não serão afetados pelas eleições. Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.





Além disso, cinco unidades de saúde de Vila Velha estarão abertas para marcar o início da programação do Outubro Rosa no município. As ações especiais aos sábados serão realizadas também nos dias 17 e 24.





Neste sábado (3), as unidades de Coqueiral de Itaparica, Ibes, Rio Marinho, Jabaeté e Paul estarão abertas das 8h às 16h. Somadas, as atividades vão oferecer 300 consultas médicas, 200 consultas odontológicas, 100 inserções de Implanon e 250 coletas de preventivo.

A programação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha inclui ainda, nestes dias, vacinação, agendamento de mamografias, testes rápidos e outros serviços voltados à saúde da mulher.