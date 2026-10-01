Fiat mostra novas imagens do Argo X com pouca camuflagem

A Fiat divulgou nesta quinta-feira (1) novas imagens do Argo X, SUV compacto que será o seu principal lançamento do ano e que também deve ditar os próximos modelos que serão anunciados até 2030 pela marca italiana. As imagens divulgadas mostram o modelo quase sem camuflagem nenhuma, e mostram alguns retoques de visual externo, mas sem distanciar a sua aparência do Grande Panda italiano, carro do qual o Argo X deriva diretamente.
O nome Panda (ou Grande Panda), inclusive, foi um dos especulados para o SUV, além do Uno. No final, a montadora optou por Argo X, principalmente para manter uma familiaridade com um dos modelos mais vendidos no país. Segundo dados de agosto da Fenabrave, o hatch Argo (63.451 unidades) foi o terceiro veículo mais emplacado no país, atrás apenas do Volkswagen Polo (74.903 unidades) e da Fiat Strada (111.736 unidades).
O veículo atuará no segmento de entrada da marca e conviverá no mercado com o atual Fiat Argo, mantendo a oferta do hatch tradicional nas concessionárias. A estratégia visa ampliar as opções no portfólio sem substituir o modelo em linha.
Além das imagens inéditas do modelo, que em breve deve ter o seu lançamento oficial, a Fiat também divulgou dados sobre novos testes de engenharia e qualidade: foram mais de 1 milhão de quilômetros de testes, percorrendo diferentes tipos de terreno e condições climáticas pelo país para consolidar as simulações virtuais no ambiente físico.
As avaliações físicas foram conduzidas em trajetos urbanos, rurais e rodoviários, além do Campo de Testes Veiculares da Stellantis em Curvelo (MG). O Novo Argo X é o primeiro produto inédito produzido em Betim (MG) a integrar o plano de investimento de R$ 32 bilhões da Stellantis na América do Sul até 2030. Desse total, R$ 14 bilhões estão direcionados especificamente para a fábrica mineira.