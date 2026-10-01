Fiat mostra novas imagens do Argo X com pouca camuflagem

A Fiat divulgou nesta quinta-feira (1) novas imagens do Argo X, SUV compacto que será o seu principal lançamento do ano e que também deve ditar os próximos modelos que serão anunciados até 2030 pela marca italiana. As imagens divulgadas mostram o modelo quase sem camuflagem nenhuma, e mostram alguns retoques de visual externo, mas sem distanciar a sua aparência do Grande Panda italiano, carro do qual o Argo X deriva diretamente.





O nome Panda (ou Grande Panda), inclusive, foi um dos especulados para o SUV, além do Uno. No final, a montadora optou por Argo X, principalmente para manter uma familiaridade com um dos modelos mais vendidos no país. Segundo dados de agosto da Fenabrave, o hatch Argo (63.451 unidades) foi o terceiro veículo mais emplacado no país, atrás apenas do Volkswagen Polo (74.903 unidades) e da Fiat Strada (111.736 unidades).