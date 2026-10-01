Como guardar abacate cortado? Veja dicas para conservar o alimento por mais tempo

Cortar um abacate e utilizar apenas uma parte é comum, mas, quando a outra metade fica exposta, a polpa começa a escurecer rapidamente. Esse processo acontece principalmente por causa da oxidação, reação que ocorre quando os tecidos da fruta entram em contato com o oxigênio do ar. Embora a mudança de cor não signifique, por si só, que o alimento estragou, ela pode afetar a aparência e, com o passar do tempo, a qualidade.