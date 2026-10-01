Mamas densas: entenda como essa característica impacta o diagnóstico do câncer de mama por meio da mamografia

A mamografia não deixa de ser útil em casos de mamas densas. ” A mamografia continua sendo o único exame de rastreamento populacional comprovadamente capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama , pois detecta microcalcificações que outros exames não veem. A diferença é que, para pacientes com mamas densas, ela atua como um primeiro filtro e precisa ser associada a exames complementares, como a ultrassonografia mamária, que ajuda a diferenciar a anatomia glandular de uma lesão oculta”, afirma a Dra. Fernanda Philadelpho.