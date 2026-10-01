Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo

Um temporal acompanhado de ventos fortes e queda de granizo atingiu o município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, a tempestade começou por volta das 15h40 e durou cerca de 20 minutos.
Apesar da intensidade da chuva e das pedras de gelo registradas em pontos da cidade, o órgão informou que, até o momento, não foram registrados estragos ou chamados para desalojados e desabrigados.
O registro em Guaçuí ocorre em meio ao avanço de uma frente fria pelo Sudeste, que mantém o Espírito Santo sob alertas de tempestades e ventos intensos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).