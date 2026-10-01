Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo

Uma técnica de enfermagem e a mãe dela foram presas nesta quinta-feira (1), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, suspeitas de vender e aplicar canetas emagrecedoras à base de tirzepatida sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a Polícia Civil, a técnica de enfermagem anunciava os medicamentos em um perfil nas redes sociais. Após receber denúncias, a corporação iniciou uma investigação e identificou que os produtos tinham origem no Paraguai.





Com os elementos reunidos durante as investigações, a polícia solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para os imóveis da técnica de enfermagem e da mãe dela. Conforme a Polícia Civil, a maior quantidade de materiais foi encontrada na residência da mãe.





Ainda segundo a corporação, ao ser questionada, a técnica de enfermagem afirmou que os medicamentos eram para uso próprio. As investigações apontam, no entanto, que, além de vender os produtos, ela também realizava aplicações dos produtos na própria residência.





A Polícia Civil investiga ainda a origem de outros medicamentos apreendidos durante a operação e se parte deles teria sido desviada do hospital onde a técnica de enfermagem trabalha. Segundo a corporação, as duas podem responder por crime contra a saúde pública. A polícia informou que a pena prevista pode variar de um a três anos de prisão.