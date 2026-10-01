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Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo

Publicado em

01 out 2026 às 18:07

Um temporal acompanhado de ventos fortes e queda de granizo atingiu o município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, a tempestade começou por volta das 15h40 e durou cerca de 20 minutos. 


Apesar da intensidade da chuva e das pedras de gelo registradas em pontos da cidade, o órgão informou que, até o momento, não foram registrados estragos ou chamados para desalojados e desabrigados.


O registro em Guaçuí ocorre em meio ao avanço de uma frente fria pelo Sudeste, que mantém o Espírito Santo sob alertas de tempestades e ventos intensos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Polícia

Perseguição termina com moto e viatura batendo no mesmo carro em Linhares

Publicado em 01/10/2026 às 16:46
Motociclista foge da PM e bate em carro em Linhares
Moto e viatura atingiram carro no bairro Bebedouro.
 Leitor A Gazeta

Um motociclista de 19 anos se envolveu em um acidente enquanto fugia de uma abordagem da Polícia Militar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (1º). Durante a perseguição, tanto a motocicleta quanto a viatura colidiram com um automóvel, no bairro Bebedouro.


Segundo a PM, os militares viram o jovem sentado na praça de um complexo esportivo, ao lado de uma moto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria levado a mão à cintura, subido na moto e fugito em alta velocidade. A PM afirma que ele pilotou perigosamente e ignorou as ordens de parada dos militares.


Na Avenida Benevenuto Zorzanelli, o jovem colidiu com um automóvel e caiu ao chão, conforme informa a PM. A viatura também atingiu a traseira do mesmo carro após derrapar na areia. De acordo com a corporação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Produto irregular

Técnica de enfermagem e mãe são presas por vender canetas emagrecedoras no ES

Publicado em 01/10/2026 às 15:44
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Mãe e filha são presas por venda de canetas emagrecedoras não autorizadas em Guaçuí Crédito: Policia Civil

Uma técnica de enfermagem e a mãe dela foram presas nesta quinta-feira (1), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, suspeitas de vender e aplicar canetas emagrecedoras à base de tirzepatida sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a Polícia Civil, a técnica de enfermagem anunciava os medicamentos em um perfil nas redes sociais. Após receber denúncias, a corporação iniciou uma investigação e identificou que os produtos tinham origem no Paraguai.


Com os elementos reunidos durante as investigações, a polícia solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para os imóveis da técnica de enfermagem e da mãe dela. Conforme a Polícia Civil, a maior quantidade de materiais foi encontrada na residência da mãe.


Ainda segundo a corporação, ao ser questionada, a técnica de enfermagem afirmou que os medicamentos eram para uso próprio. As investigações apontam, no entanto, que, além de vender os produtos, ela também realizava aplicações dos produtos na própria residência.


A Polícia Civil investiga ainda a origem de outros medicamentos apreendidos durante a operação e se parte deles teria sido desviada do hospital onde a técnica de enfermagem trabalha. Segundo a corporação, as duas podem responder por crime contra a saúde pública. A polícia informou que a pena prevista pode variar de um a três anos de prisão.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Operação Eleições 2026

PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do ES no dia da eleição

Publicado em 01/10/2026 às 15:13
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal também vai ajudar no programa Seu Voto Importa Divulgação | PRF

Neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A Operação Eleições 2026 terá fiscalização intensificada em trechos com maior registro de acidentes, além de ações contra excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.


Também haverá restrição à circulação de veículos de carga com peso ou dimensões excedentes em trechos de pista simples, das 7h às 18h. A escolta de cargas superdimensionadas ficará suspensa em todo o país entre os dias 2 e 5 de outubro. 


Durante a operação, infrações exclusivamente administrativas, quando não representarem risco à segurança viária, não resultarão em retenções que prejudiquem a fluidez do trânsito. A prioridade será para situações que representem risco concreto à vida ou à integridade física das pessoas.


Mediante solicitação, a PRF também poderá prestar apoio ao programa “Seu Voto Importa”, criado para oferecer transporte especial a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que não disponham de meios próprios para chegar aos locais de votação. 


Em caso de eventos climáticos ou outras situações que afetem as rodovias federais, as equipes estarão mobilizadas para atendimento, orientação aos usuários e indicação de rotas alternativas.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vídeo

Motociclista fica ferido após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro

Publicado em 01/10/2026 às 13:58

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo relato do motociclista à Polícia Militar, ele trafegava pela Rua Benedito Abreu quando foi atingido pelo veículo no cruzamento com a Rua José Barbosa. O motorista fugiu do local após a colisão sem prestar socorro.


A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado.


A motocicleta foi apreendida e guinchada porque estava com o licenciamento atrasado. O motorista da caminhonete não foi localizado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Nova perícia em ônibus que tombou e deixou 3 mortos na BR 262 no ES

Publicado em 01/10/2026 às 13:04
Polícia Científica faz perícia complementar em ônibus de acidente com três mortes na BR 262
Polícia Científica faz perícia complementar em ônibus de acidente com três mortes na BR 262 Polícia Civil

Quatro dias após a tragédia que matou três pessoas na BR 262, peritos da Polícia Científica do Espírito Santo voltam a analisar, nesta quinta-feira (1º), o ônibus de excursão que tombou em Ibatiba, no Sul capixaba. A nova inspeção no veículo tenta identificar o que provocou o acidente na noite do último domingo (27).


O motorista e duas passageiras morreram no local. Dezenas de ocupantes do coletivo ficaram feridos. Segundo a Polícia Científica, trata-se de uma perícia complementar à realizada no local do acidente. 


O delegado Bruno Alves Rodrigues, da Delegacia de Ibatiba, informou que as mortes as mortes das passageiras são investigadas, preliminarmente, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil também investiga os ferimentos dos demais passageiros como lesão corporal culposa.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 32 municípios; veja quais

Publicado em 01/10/2026 às 12:04

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em 32 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (1º) e contempla cidades das regiões Sul e Serrana no Estado.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em um dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Confira as cidades sob alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba 
  17. Ibitirama 
  18. Iconha 
  19. Irupi 
  20. Itapemirim 
  21. Iúna 
  22. Jerônimo Monteiro 
  23. Marataízes 
  24. Mimoso do Sul 
  25. Muniz Freire 
  26. Muqui 
  27. Piúma 
  28. Presidente Kennedy 
  29. Rio Novo do Sul 
  30. São José do Calçado 
  31. Vargem Alta 
  32. Venda Nova do Imigrante 

*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes

Vila Velha promove feira de adoção de cães e gatos no sábado (3)

Publicado em 01/10/2026 às 11:50
Animais para adoção em Vila Velha Reprodução: Prefeitura de Vila Velha

Quem deseja adotar um cão ou gato terá uma oportunidade neste sábado (3). A Prefeitura de Vila Velha  promove uma ação de adoção responsável no Santuário do Divino Espírito Santo, no Centro da cidade. Os animais disponíveis já passaram por cuidados veterinários e estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. 


Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e CPF, além de passar por uma avaliação da equipe de Bem-Estar Animal. A iniciativa integra as ações de conscientização sobre proteção e guarda responsável de animais, em referência ao Dia Mundial dos Animais e a São Francisco de Assis, tradicionalmente associado à causa animal. 


A secretária de Meio Ambiente, Maria do Carmo Novaes, destaca que a adoção deve ser acompanhada de responsabilidade por parte dos tutores. 


"A adoção envolve uma decisão responsável e o compromisso com os cuidados necessários ao longo da vida do animal. A iniciativa também é uma oportunidade para orientar a população sobre a importância da guarda responsável", afirmou. 


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.


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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Crime

Homem é encontrado morto a tiros em Aracruz

Publicado em 01/10/2026 às 11:09


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem invade trabalho de ex-mulher e é detido em Vitória

Publicado em 30/09/2026 às 16:56
Homem foi detido pela Guarda de Vitória
Homem foi detido pela Guarda de Vitória Divulgação/Guarda de Vitória

Um repositor de supermercado, de 50 anos, foi detido após perseguir a ex-mulher, de 47, e invadir o prédio onde ela trabalha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, o homem chegou a arrancar a bolsa da vítima. 


Ainda de acordo com a corporação, seguranças do prédio onde ela trabalha retiraram o suspeito do local, mas ele retornou e passou a rondar a região. A mulher contou aos agentes que manteve um relacionamento com o homem por 17 anos e que estava separada dele havia um ano. 


A vítima também relatou que o suspeito já havia sido detido, em 2015, por tentar matá-la após consumir bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Guarda Municipal, o homem também possui registros anteriores por lesão corporal e furto.


O suspeito foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Altura de Samambaia

Idosos ficam feridos após carro capotar na BR 101, em Guarapari

Publicado em 30/09/2026 às 14:40

Um casal ficou ferido após um carro capotar no canteiro central da BR 101, nesta quarta-feira (30). O acidente ocorreu no km 331,7, na altura da localidade de Samambaia, em Guarapari


Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 69, foram socorridos por uma equipe de resgate da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas possuem lesões graves e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Idoso sendo socorrido por equipe de resgate
Idoso sendo socorrido por equipe de resgate Daniel Marçal

De acordo com a concessionária, uma faixa da BR 101 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas. Aplicativos de mobilidade não indicavam congestionamento significativo na região até o momento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno

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