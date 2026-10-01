Honda chega a 33 milhões de motos produzidas no Brasil

No ano em que celebra 50 anos de produção de motocicletas em Manaus (AM), a Honda alcança mais um marco histórico: 33 milhões de unidades fabricadas no Brasil. O resultado reforça a trajetória de crescimento da marca japonesa – líder de mercado no Brasil, com mais de 60% de participação – e a relevância de sua operação para o desenvolvimento da indústria nacional.
De janeiro a agosto deste ano, a fábrica de Manaus produziu mais de 1,12 milhão de motocicletas, crescimento de 10% comparado ao mesmo período de 2025. Responsável por toda a produção de motocicletas Honda no Brasil, a unidade manauara finaliza cerca de 7 mil motocicletas por dia.
Atualmente, são produzidos 20 modelos com cilindradas entre 110 e 1.100 cc, destinados tanto ao mercado local quanto à exportação, para mais de 15 países.
“A marca de 33 milhões de motocicletas produzidas representa a dedicação dos nossos empregados, os investimentos contínuos na operação e, principalmente, a confiança dos clientes ao longo de cinco décadas. É uma conquista que reforça a importância da fábrica de Manaus para a trajetória da Honda no Brasil e para o desenvolvimento da mobilidade no país”, comemora Lourival Barros, diretor de Produção, Qualidade e Logística da Honda Moto.
A Bajaj do Brasil encerrou agosto de 2026 com o melhor desempenho comercial de sua história no país. Foram 3.544 motocicletas vendidas no varejo, das concessionárias aos consumidores finais, e 3.521 unidades emplacadas, dois recordes mensais que superam as marcas alcançadas em julho, quando a empresa havia registrado 3.462 vendas no varejo e 3.371 emplacamentos.
Na comparação com agosto de 2025, o crescimento foi de 25% no varejo e 28% nos emplacamentos, desempenho superior ao do mercado brasileiro de motocicletas, que avançou 7% no mesmo período. Com esse resultado, a participação de mercado da Bajaj chegou a 4,48% em agosto, ante 4,35% em julho e 3,76% em agosto de 2025.
O desempenho comercial foi acompanhado pelo avanço da operação industrial.
A fábrica de Manaus (AM) produziu 3.411 motocicletas em agosto, volume 10% superior ao de julho e 20% maior que o registrado em agosto de 2025. Entre os modelos, a Pulsar N150 comandou com 1.127 unidades vendidas em agosto, com alta de 14% sobre julho e 124% sobre agosto de 2025.
Os modelos YZ250 e YZ125 chegam à linha 2027 no Brasil. Com motor de dois tempos equipado com o sistema YPVS (Yamaha Power Valve System), as duas motocicletas oferecem potência, velocidade e controle, com novos grafismos.
Destinada também para as trilhas, a YZ250 2027 traz motor monocilíndrico com refrigeração líquida de 249 cc com 47 cavalos de potência e câmbio de 5 marchas, disponível na cor Icon Blue (azul) com novos grafismos inspirados na equipe Yamaha Racing, a exemplo da YZ125.
As rodas também azuis reforçam seu visual agressivo. A YZ250 2027 tem preço sugerido de R$ 67.990, mais o frete. A YZ125 traz o mesmo espírito de sua “irmã” maior, com motor de 124,9 cc com 34 cavalos e câmbio sequencial de 6 marchas. A potência explosiva da YZ125 tornaram o modelo muito popular entre pilotos profissionais, “freestylers” ou amadores.
O propulsor é alimentado pelo carburador Keihin de 38 milímetros e equipado com a tecnologia YPVS (Yamaha Power Valve System), que entrega torque otimizado, proporcionando aceleração forte e linear. A YZ125 2027 tem preço sugerido de R$ 61.990, mais o frete.
A BMW Motorrad Brasil levou os fãs e seus familiares ao “BMW Motorrad Fest 2026”, em comemoração aos 103 anos da marca alemã. O evento foi realizado no final de semana dos dias 26 e 27 de setembro no Parque Capivari, em Campos do Jordão (SP).
Com o espírito “Make Life a Ride” (“faça da vida uma viagem”), o festival entregou uma imersão completa na cultura motociclística, com gastronomia diversificada, shows ao vivo e atrações de lazer no cenário das montanhas da Serra da Mantiqueira.
Um dos destaques foi a exposição de modelos de duas e de quatro rodas do BMW Group, com holofotes especiais para a F 450 GS e a edição especial da R 1300 GS Adventure, desenvolvida exclusivamente para celebrar a primeira década da fábrica própria no Brasil, em Manaus (AM).
A Triumph Motorcycles acaba de conquistar o primeiro título mundial de sua história. O espanhol Guillem Farres se tornou campeão do FIM MX2 Motocross World Championship 2026 com a TF 250-X, na etapa final da temporada, em Darwin, na Austrália.
O resultado também garantiu à marca britânica o título de construtores da categoria, enquanto seu companheiro de equipe, o sul-africano Camden McLellan, terminou o campeonato em segundo, garantindo a dobradinha para a Triumph. A conquista ocorre apenas três anos após a entrada da Triumph no Motocross, marcando ainda a estreia da TF 250-X.
Ao longo dos 19 GPs de 2026, Farres e McLellan somaram 11 vitórias, 21 triunfos em baterias e 26 pódios, incluindo oito dobradinhas. A TF 250-X tem 47,3 cavalos de potência a 13.750 rpm, quadro (chassi) ultraleve, suspensão KYB de alta especificação, freios Brembo, recursos eletrônicos voltados à competição, como controles de largada e de tração, “quickshifter” e dois mapas de motor