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Mais um marco da líder

Honda chega a 33 milhões de motos produzidas no Brasil

De janeiro a agosto deste ano, a fábrica de Manaus produziu mais de 1,12 milhão de motocicletas, crescimento de 10% comparado ao mesmo período de 2025

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 17:53

Públicado em 

01 out 2026 às 17:53
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors Agência Flashmotors
Honda alcança 33 milhões de unidades produzidas no Brasil
Honda alcança 33 milhões de unidades produzidas no Brasil Divulgação

No ano em que celebra 50 anos de produção de motocicletas em Manaus (AM), a Honda alcança mais um marco histórico: 33 milhões de unidades fabricadas no Brasil. O resultado reforça a trajetória de crescimento da marca japonesa – líder de mercado no Brasil, com mais de 60% de participação – e a relevância de sua operação para o desenvolvimento da indústria nacional. 


De janeiro a agosto deste ano, a fábrica de Manaus produziu mais de 1,12 milhão de motocicletas, crescimento de 10% comparado ao mesmo período de 2025. Responsável por toda a produção de motocicletas Honda no Brasil, a unidade manauara finaliza cerca de 7 mil motocicletas por dia. 


Atualmente, são produzidos 20 modelos com cilindradas entre 110 e 1.100 cc, destinados tanto ao mercado local quanto à exportação, para mais de 15 países. 

“A marca de 33 milhões de motocicletas produzidas representa a dedicação dos nossos empregados, os investimentos contínuos na operação e, principalmente, a confiança dos clientes ao longo de cinco décadas. É uma conquista que reforça a importância da fábrica de Manaus para a trajetória da Honda no Brasil e para o desenvolvimento da mobilidade no país”, comemora Lourival Barros, diretor de Produção, Qualidade e Logística da Honda Moto. 

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Bajaj Pulsar N150, modelo de maior volume da marca em agosto de 2026 Divulgação

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Movimento recorde

A Bajaj do Brasil encerrou agosto de 2026 com o melhor desempenho comercial de sua história no país. Foram 3.544 motocicletas vendidas no varejo, das concessionárias aos consumidores finais, e 3.521 unidades emplacadas, dois recordes mensais que superam as marcas alcançadas em julho, quando a empresa havia registrado 3.462 vendas no varejo e 3.371 emplacamentos. 


Na comparação com agosto de 2025, o crescimento foi de 25% no varejo e 28% nos emplacamentos, desempenho superior ao do mercado brasileiro de motocicletas, que avançou 7% no mesmo período. Com esse resultado, a participação de mercado da Bajaj chegou a 4,48% em agosto, ante 4,35% em julho e 3,76% em agosto de 2025. 

O desempenho comercial foi acompanhado pelo avanço da operação industrial.


 A fábrica de Manaus (AM) produziu 3.411 motocicletas em agosto, volume 10% superior ao de julho e 20% maior que o registrado em agosto de 2025. Entre os modelos, a Pulsar N150 comandou com 1.127 unidades vendidas em agosto, com alta de 14% sobre julho e 124% sobre agosto de 2025. 


Yamaha YZ250 e YZ125 linha 2027
Com motor de dois tempos equipado com o sistema YPVS, as duas motocicletas oferecem potência, velocidade e controle, com novos grafismos Divulgação
As donas das trilhas

Os modelos YZ250 e YZ125 chegam à linha 2027 no Brasil. Com motor de dois tempos equipado com o sistema YPVS (Yamaha Power Valve System), as duas motocicletas oferecem potência, velocidade e controle, com novos grafismos.


Destinada também para as trilhas, a YZ250 2027 traz motor monocilíndrico com refrigeração líquida de 249 cc com 47 cavalos de potência e câmbio de 5 marchas, disponível na cor Icon Blue (azul) com novos grafismos inspirados na equipe Yamaha Racing, a exemplo da YZ125. 


As rodas também azuis reforçam seu visual agressivo. A YZ250 2027 tem preço sugerido de R$ 67.990, mais o frete. A YZ125 traz o mesmo espírito de sua “irmã” maior, com motor de 124,9 cc com 34 cavalos e câmbio sequencial de 6 marchas. A potência explosiva da YZ125 tornaram o modelo muito popular entre pilotos profissionais, “freestylers” ou amadores. 


O propulsor é alimentado pelo carburador Keihin de 38 milímetros e equipado com a tecnologia YPVS (Yamaha Power Valve System), que entrega torque otimizado, proporcionando aceleração forte e linear. A YZ125 2027 tem preço sugerido de R$ 61.990, mais o frete.


BMW Motorrad Fest 2026 celebra os 103 anos da marca em Campos do Jordão SP
BMW Motorrad Fest 2026 celebra os 103 anos da marca em Campos do Jordão SP Divulgação
Celebração no cartão-postal paulista

A BMW Motorrad Brasil levou os fãs e seus familiares ao “BMW Motorrad Fest 2026”, em comemoração aos 103 anos da marca alemã. O evento foi realizado no final de semana dos dias 26 e 27 de setembro no Parque Capivari, em Campos do Jordão (SP). 


Com o espírito “Make Life a Ride” (“faça da vida uma viagem”), o festival entregou uma imersão completa na cultura motociclística, com gastronomia diversificada, shows ao vivo e atrações de lazer no cenário das montanhas da Serra da Mantiqueira. 


Um dos destaques foi a exposição de modelos de duas e de quatro rodas do BMW Group, com holofotes especiais para a F 450 GS e a edição especial da R 1300 GS Adventure, desenvolvida exclusivamente para celebrar a primeira década da fábrica própria no Brasil, em Manaus (AM).

Triumph TF250-X
A Triumph Motorcycles acaba de conquistar o primeiro título mundial de sua história Divulgação
Dupla coroa no Motocross

A Triumph Motorcycles acaba de conquistar o primeiro título mundial de sua história. O espanhol Guillem Farres se tornou campeão do FIM MX2 Motocross World Championship 2026 com a TF 250-X, na etapa final da temporada, em Darwin, na Austrália. 


O resultado também garantiu à marca britânica o título de construtores da categoria, enquanto seu companheiro de equipe, o sul-africano Camden McLellan, terminou o campeonato em segundo, garantindo a dobradinha para a Triumph. A conquista ocorre apenas três anos após a entrada da Triumph no Motocross, marcando ainda a estreia da TF 250-X. 


Ao longo dos 19 GPs de 2026, Farres e McLellan somaram 11 vitórias, 21 triunfos em baterias e 26 pódios, incluindo oito dobradinhas. A TF 250-X tem 47,3 cavalos de potência a 13.750 rpm, quadro (chassi) ultraleve, suspensão KYB de alta especificação, freios Brembo, recursos eletrônicos voltados à competição, como controles de largada e de tração, “quickshifter” e dois mapas de motor

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