Honda chega a 33 milhões de motos produzidas no Brasil

No ano em que celebra 50 anos de produção de motocicletas em Manaus (AM), a Honda alcança mais um marco histórico: 33 milhões de unidades fabricadas no Brasil. O resultado reforça a trajetória de crescimento da marca japonesa – líder de mercado no Brasil, com mais de 60% de participação – e a relevância de sua operação para o desenvolvimento da indústria nacional.





De janeiro a agosto deste ano, a fábrica de Manaus produziu mais de 1,12 milhão de motocicletas, crescimento de 10% comparado ao mesmo período de 2025. Responsável por toda a produção de motocicletas Honda no Brasil, a unidade manauara finaliza cerca de 7 mil motocicletas por dia.





Atualmente, são produzidos 20 modelos com cilindradas entre 110 e 1.100 cc, destinados tanto ao mercado local quanto à exportação, para mais de 15 países.

“A marca de 33 milhões de motocicletas produzidas representa a dedicação dos nossos empregados, os investimentos contínuos na operação e, principalmente, a confiança dos clientes ao longo de cinco décadas. É uma conquista que reforça a importância da fábrica de Manaus para a trajetória da Honda no Brasil e para o desenvolvimento da mobilidade no país”, comemora Lourival Barros, diretor de Produção, Qualidade e Logística da Honda Moto.