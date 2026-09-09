A lendária Hayabusa da Suzuki ganha edição especial GSX-1300R com 120 unidades

A Suzuki Motos do Brasil apresentou no “Festival Interlagos” a edição especial da GSX-1300R, a lendária Hayabusa. Destinada aos fãs e colecionadores de um dos modelos mais emblemáticos do motociclismo mundial, a novidade terá produção limitada a 120 unidades para o mercado brasileiro.





A apresentação oficial e começo de vendas ocorrerão no final deste ano. O comprador receberá uma placa especial de colecionador, numerada e assinada pelo presidente da J.Toledo do Brasil. A série especial se diferencia pela cor Azul Pérola Vigor, combinada a grafismos exclusivos e detalhes brancos nas carenagens laterais.





O tanque recebe emblema de edição especial e inscrição “Suzuki” em relevo. Escapamentos duplos de aço inoxidável com capas traseiras pretas e capa de assento na cor da carenagem completam o modelo.





O motor de quatro cilindros em linha de 1.340 cm³, de quatro tempo e com refrigeração líquida desenvolve 197 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque a 7.200 rpm, associado ao câmbio manual sequencial de 6 velocidades. A transmissão final é por corrente, com embreagem multidisco banhada a óleo com acionamento hidráulico.