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Apresentada no Festival Interlagos

A lendária Hayabusa da Suzuki ganha edição especial GSX-1300R com 120 unidades

Destinada aos fãs e colecionadores de um dos modelos mais emblemáticos do motociclismo mundial, a apresentação oficial e começo de vendas ocorrerão no final deste ano.

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 15:12

Publicado em 

09 set 2026 às 15:12
Suzuki Hayabusa GSX-1300R edição especial
A série especial se diferencia pela cor Azul Pérola Vigor, combinada a grafismos exclusivos e detalhes brancos nas carenagens laterais.
 Suzuki/Divulgação

A Suzuki Motos do Brasil apresentou no “Festival Interlagos” a edição especial da GSX-1300R, a lendária Hayabusa. Destinada aos fãs e colecionadores de um dos modelos mais emblemáticos do motociclismo mundial, a novidade terá produção limitada a 120 unidades para o mercado brasileiro.


 A apresentação oficial e começo de vendas ocorrerão no final deste ano. O comprador receberá uma placa especial de colecionador, numerada e assinada pelo presidente da J.Toledo do Brasil. A série especial se diferencia pela cor Azul Pérola Vigor, combinada a grafismos exclusivos e detalhes brancos nas carenagens laterais. 


O tanque recebe emblema de edição especial e inscrição “Suzuki” em relevo. Escapamentos duplos de aço inoxidável com capas traseiras pretas e capa de assento na cor da carenagem completam o modelo. 


O motor de quatro cilindros em linha de 1.340 cm³, de quatro tempo e com refrigeração líquida desenvolve 197 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque a 7.200 rpm, associado ao câmbio manual sequencial de 6 velocidades. A transmissão final é por corrente, com embreagem multidisco banhada a óleo com acionamento hidráulico. 

Novo impulso na R 1300 RT
BMW R 1300 RT Impulse
A R 1300 RT Impulse mantém o motor boxer de 1.300 cm³, que entrega 145 cavalos de potência a 7.750 rpm  divulgação

A BMW Motorrad amplia a família de sua principal referência no segmento Touring com a chegada da nova R 1300 RT Impulse, combinando elevado nível de conforto e tecnologia com uma identidade visual diferenciada.


A nova opção, produzida em Manaus (AM), tem preço de R$ 169.990. Um dos destaques da R 1300 RT Impulse é a pintura azul, que confere ao modelo uma aparência sofisticada e ajuda a reforçar sua presença nas estradas. A R 1300 RT Impulse mantém o motor boxer de 1.300 cm³, que entrega 145 cavalos de potência a 7.750 rpm e 15,1 kgfm de torque a 6.500 rpm.


 A transmissão por eixo cardã complementa o conjunto e aumenta a vocação do modelo para percorrer longas distâncias com conforto e praticidade. O modelo utiliza o sistema ASA (Automated Shift Assistant), tecnologia de transmissão automatizada de acionamento da embreagem, com as trocas de marcha podendo ser de forma automática ou manual, sem necessidade do uso do manete. 


Só para profissionais
Yamaha Série Limitada da R1 GYTR.
A série limitada da R1 GYTR é destinada para uso exclusivo em pista para pilotos profissionais. divulgação

A Yamaha Motor do Brasil anuncia a chegada da série limitada da R1 GYTR, destinada para uso exclusivo em pista, para pilotos profissionais. A iniciativa é conduzida em formato de venda casada: cada motocicleta é vendida já acompanhada da preparação assinada pela JDM78 – equipe brasileira especializada em preparação e customização de motocicletas de alta performance –, que aplica acabamentos e componentes de competição às unidades trazidas pela Yamaha. 


A configuração base da R1 GYTR by JDM78 tem preço de R$ 278 mil. A R1 GYTR integra a linha GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) e é construída com especificações de competição testadas e desenvolvidas a partir das motocicletas da marca japonesa vencedoras no WorldSBK (Campeonato Mundial de Superbike) – principal categoria mundial de motocicletas de produção em série. 


O motor é o CP4 de quatro cilindros e 998 cc, originário da M1 da MotoGP. A sequência de ignição desfasada (arquitetura “crossplane”) proporciona um torque linear e elevados níveis de tração, enquanto a ECU programável GYTR coloca à disposição do piloto toda a potência da motocicleta. 

Festival Moto Brasil
O Festival Moto Brasil (FMB) chega a sua 14ª edição com a grade de atrações fechada e novidades confirmadas divulgação
Encontro marcado

Festival Moto Brasil (FMB) chega a sua décima quarta edição com a grade de atrações fechada e novidades confirmadas. Marcado para 16 a 18 de outubro no Riocentro, na cidade do Rio, o evento tem expectativa de reunir mais de 50 mil visitantes ao longo dos três dias, com exposição de motocicletas, test-rides, shows de rock, atrações radicais, espaço kids, área pet friendly e ativações de marcas.


O crescimento do FMB se funde com um movimento mais amplo do setor. Segundo a Fenabrave, o Brasil é atualmente o quarto maior mercado de motocicletas, com 1.174.459 emplacamentos registrados no primeiro semestre deste ano. 


Esse universo tem impulsionado o Mototurismo, segmento que combina a paixão por duas rodas com deslocamentos, hospedagem, gastronomia e lazer nas cidades-sede de grandes eventos. Outra novidade da edição deste ano do FMB é seu novo site oficial (festivalmotobrasil.com.br) que concentra informações sobre ingressos, atrações, programação, credenciamentos e os próximos anúncios do evento.

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