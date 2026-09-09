Eleições 2026: saiba de onde podem vir os recursos de campanha

Com a disputa eleitoral já nas ruas há quase um mês, candidatos e partidos precisam seguir regras para arrecadar dinheiro destinado às campanhas das Eleições 2026.





A legislação eleitoral define quais são as fontes permitidas de recursos e estabelece mecanismos de controle para garantir transparência e permitir a fiscalização da Justiça Eleitoral.





As regras estão previstas na Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata da arrecadação, dos gastos de campanha e da prestação de contas.