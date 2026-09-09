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Eleições 2026: para que serve o vice?

Candidato é eleito em chapa única, junto a presidente, governador ou prefeito, mas não é uma figura decorativa e tem atribuições próprias do cargo

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 16:52

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 set 2026 às 16:52

Entre os cargos em disputa nas Eleições 2026, os de presidente e de governador carregam outra função, que complementa o trabalho no Executivo: o vice. Mas, se a pessoa não pode nem mesmo ser votada separadamente do candidato que está na cabeça de chapa, para que serve esse posto?


Pois bem, diferentemente do que se possa supor, o vice não é uma figura decorativa e tem atribuições próprias do cargo. A mais frequente é substituir o chefe do Executivo — presidente e governador, nestas eleições; prefeito, nas disputas municipais — ou sucedê-lo em determinadas situações. 

Eleições 2026: o vice é um personagem importante na disputa
Eleições 2026: o vice é um personagem importante na disputa Magnific

A substituição é temporária quando o titular está impedido de atuar, por exemplo, porque está de férias ou em viagem oficial. Mas a sucessão também pode ser definitiva quando o cargo fica vago, como nos casos de renúncia, impeachment ou morte. 


Após o período da ditadura militar, o país já viu três vices assumirem a presidência da República definitivamente: José Sarney, após a morte de Tancredo Neves; Itamar Franco, que sucedeu Fernando Collor; e Michel Temer, que assumiu o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff


Mas a função do vice não se limita a substituições eventuais ou permanentes. O vice-presidente da República, por exemplo, pode ser convocado para missões especiais, representando o presidente. E também faz parte do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, encarregados de aconselhar o Palácio do Planalto em questões de estabilidade das instituições democráticas e da soberania nacional. 


Também é comum ao vice-presidente assumir um ministério, assim como, em nível estadual, o vice-governador pode comandar uma secretaria. 


Assim, ao votar, é importante estar atento não apenas ao candidato do Executivo, mas ao nome escolhido como vice para compor a chapa. As ideias que defende e o espectro político que ocupa vão ajudar a desenhar a futura administração. 

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