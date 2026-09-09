Apex consegue reverter decisão do BTG na Justiça

A Apex Partners conseguiu uma importante vitória na Justiça e conseguiu retomar os contratos que tinha com o BTG Pactual antes da eclosão da crise, há um mês. O juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Vitória, determinou o retorno das atividades de administração de carteira de valores mobiliários, agente autônomo de investimentos, corretagem de seguros/planos de previdência, transações de títulos e valores mobiliários. Havia um acordo de exclusividade.



"Grande parte das atividades desenvolvidas pelo grupo econômico autor (Apex) possui amparo e lastro na atividade bancária da instituição financeira 'BTG Pactual', razão pela qual necessário o reconhecimento de que a manutenção das atividades do 'Grupo APEX' e o sucesso de eventual recuperação judicial dependeria da manutenção dos contratos que as sociedades empresárias mantêm entre si", ponderou o magistrado em sua decisão.



Por nota, a Apex informou que "a decisão tem como fundamento a continuidade das operações enquanto seguem em andamento as medidas de reorganização e os demais trabalhos conduzidos pela empresa para superar este momento. A Apex seguirá trabalhando de forma responsável na condução dos próximos passos da Companhia, em busca de preservar suas operações, a continuidade dos negócios e na proteção dos interesses de investidores, clientes, parceiros e colaboradores".



Em 7 de agosto, um dia após a crise da Apex ter tornado-se pública, com o afastamento do então presidente, Fernando Cinelli, e do então diretor Financeiro, Eduardo Siqueira, o BTG informou ter rescindido o contrato de distribuição com a plataforma capixaba de investimentos.



O banco pode recorrer da decisão.