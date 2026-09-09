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Abdo Filho

Apex consegue reverter decisão do BTG na Justiça

O juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara da Falências e Recuperações Judiciais de Vitória, determinou o retorno do acordo de distribuição que vigorava antes da crise da Apex

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 17:41

Públicado em 

09 set 2026 às 17:41
Abdo Filho

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Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória. Carlos Alberto Silva

A Apex Partners conseguiu uma importante vitória na Justiça e conseguiu retomar os contratos que tinha com o BTG Pactual antes da eclosão da crise, há um mês. O juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Vitória, determinou o retorno das atividades de administração de carteira de valores mobiliários, agente autônomo de investimentos, corretagem de seguros/planos de previdência, transações de títulos e valores mobiliários. Havia um acordo de exclusividade.

"Grande parte das atividades desenvolvidas pelo grupo econômico autor (Apex) possui amparo e lastro na atividade bancária da instituição financeira 'BTG Pactual', razão pela qual necessário o reconhecimento de que a manutenção das atividades do 'Grupo APEX' e o sucesso de eventual recuperação judicial dependeria da manutenção dos contratos que as sociedades empresárias mantêm entre si", ponderou o magistrado em sua decisão.

Por nota, a Apex informou que "a decisão tem como fundamento a continuidade das operações enquanto seguem em andamento as medidas de reorganização e os demais trabalhos conduzidos pela empresa para superar este momento. A Apex seguirá trabalhando de forma responsável na condução dos próximos passos da Companhia, em busca de preservar suas operações, a continuidade dos negócios e na proteção dos interesses de investidores, clientes, parceiros e colaboradores".

Em 7 de agosto, um dia após a crise da Apex ter tornado-se pública, com o afastamento do então presidente, Fernando Cinelli, e do então diretor Financeiro, Eduardo Siqueira, o BTG informou ter rescindido o contrato de distribuição com a plataforma capixaba de investimentos.  

O banco pode recorrer da decisão.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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