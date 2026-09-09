STF vai decidir no dia 15 sobre 'guerra aberta' entre Moraes e Mendonça

Para professores de direito ouvidos pela BBC News Brasil, os três ministros adotaram, nos últimos dias, medidas ilegais ou controversas. Moraes ao sugerir abertura de investigação contra Mendonça dentro do controverso Inquérito das Fake News. Mendonça ao afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dentro do inquérito do Banco Master, a partir de um pedido do partido Novo. E Dino ao "atropelar" Fachin e determinar a recondução de Andrei Rodrigues ao comando da PF.