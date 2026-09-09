Betty Faria revela atitude que encerrou parceria com Manoel Carlos

Betty Faria revelou um episódio de sua trajetória na televisão que acabou se transformando em uma importante lição profissional. Durante participação no Conversa com Bial, exibida na terça-feira, 8, na TV Globo, a atriz contou que procurou Manoel Carlos (1933-2026) para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo (1981). Anos depois, ela acredita que a atitude teve uma consequência definitiva: não voltou a ser escalada pelo autor para uma novela.
Na trama, Betty interpretava Joana Lobato, uma professora de dança. A atriz contou que se empenhou na preparação para o papel, mas se decepcionou com o resultado que via na televisão.
"Eu ia para a aula, ensaiava coreografias, trabalhava muito, muito e muito", relatou. Apesar da dedicação, ela sentia que o esforço não se traduzia em cenas relevantes para a personagem. "Mas, como cena, eu chegava no bar da academia e pedia um suco de caju", lamentou.
A insatisfação levou Betty a tomar uma decisão que, posteriormente, passou a considerar um erro. Ela telefonou para Manoel Carlos para questionar o desenvolvimento de Joana e acabou transformando o episódio em uma espécie de regra para o restante da carreira.
"Foi uma grande lição da minha vida, que eu nunca mais fiz: ligar para o autor e reclamar", disparou.
Segundo a veterana, aquela foi a última vez que trabalhou em uma novela do dramaturgo. O constrangimento, inclusive, permaneceu nos encontros ocasionais entre os dois, como quando se cruzavam no shopping Leblon, no Rio de Janeiro.
"Ele dizia 'oi, Betty'. E eu pensava: 'ele deve estar com subtexto, pensando lá vem essa chata reclamar'", contou. "Eu falava 'oi, Manoel', e saía correndo de vergonha", completou.
Betty reconheceu que a cobrança estava relacionada à própria dedicação ao trabalho. Ela explicou que o empenho e o desejo de ver sua personagem bem desenvolvida acabaram contribuindo para que tomasse a atitude.
"Era mal trabalhado, as atrizes têm um ego, têm que trabalhar muito, isso é um perigo. Eu fiz isso porque eu dava meu sangue, era lindo, mas não tinha uma cena bacana", explicou.
Com o passar dos anos, a experiência se consolidou como um episódio que a atriz passou a evitar repetir. "Eu nunca mais fiz isso: ligar para um autor virou tabu na minha vida", afirmou.
A revelação pegou Tony Ramos de surpresa. O ator também integrou o elenco de Baila Comigo e descobriu durante a entrevista a atitude da colega. "Você chegou a ligar para ele? Eu não sabia disso!", questionou.
Betty, então, explicou por que decidiu contar a história naquele momento. "Estou contando agora, porque agora pode contar! Ele nunca mais me escalou", finalizou a atriz.