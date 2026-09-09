Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

'Ele nunca mais me escalou'

Betty Faria revela atitude que encerrou parceria com Manoel Carlos

Durante participação no Conversa com Bial, a atriz contou que procurou Manoel Carlos para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 19:09

Betty Faria
Betty Faria revela atitude que encerrou parceria com Manoel Carlos Bettyfariaoficial

Betty Faria revelou um episódio de sua trajetória na televisão que acabou se transformando em uma importante lição profissional. Durante participação no Conversa com Bial, exibida na terça-feira, 8, na TV Globo, a atriz contou que procurou Manoel Carlos (1933-2026) para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo (1981). Anos depois, ela acredita que a atitude teve uma consequência definitiva: não voltou a ser escalada pelo autor para uma novela.

Na trama, Betty interpretava Joana Lobato, uma professora de dança. A atriz contou que se empenhou na preparação para o papel, mas se decepcionou com o resultado que via na televisão.

"Eu ia para a aula, ensaiava coreografias, trabalhava muito, muito e muito", relatou. Apesar da dedicação, ela sentia que o esforço não se traduzia em cenas relevantes para a personagem. "Mas, como cena, eu chegava no bar da academia e pedia um suco de caju", lamentou.

A insatisfação levou Betty a tomar uma decisão que, posteriormente, passou a considerar um erro. Ela telefonou para Manoel Carlos para questionar o desenvolvimento de Joana e acabou transformando o episódio em uma espécie de regra para o restante da carreira.

"Foi uma grande lição da minha vida, que eu nunca mais fiz: ligar para o autor e reclamar", disparou.

Segundo a veterana, aquela foi a última vez que trabalhou em uma novela do dramaturgo. O constrangimento, inclusive, permaneceu nos encontros ocasionais entre os dois, como quando se cruzavam no shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

"Ele dizia 'oi, Betty'. E eu pensava: 'ele deve estar com subtexto, pensando lá vem essa chata reclamar'", contou. "Eu falava 'oi, Manoel', e saía correndo de vergonha", completou.

Betty reconheceu que a cobrança estava relacionada à própria dedicação ao trabalho. Ela explicou que o empenho e o desejo de ver sua personagem bem desenvolvida acabaram contribuindo para que tomasse a atitude.

"Era mal trabalhado, as atrizes têm um ego, têm que trabalhar muito, isso é um perigo. Eu fiz isso porque eu dava meu sangue, era lindo, mas não tinha uma cena bacana", explicou.

Com o passar dos anos, a experiência se consolidou como um episódio que a atriz passou a evitar repetir. "Eu nunca mais fiz isso: ligar para um autor virou tabu na minha vida", afirmou.

A revelação pegou Tony Ramos de surpresa. O ator também integrou o elenco de Baila Comigo e descobriu durante a entrevista a atitude da colega. "Você chegou a ligar para ele? Eu não sabia disso!", questionou.

Betty, então, explicou por que decidiu contar a história naquele momento. "Estou contando agora, porque agora pode contar! Ele nunca mais me escalou", finalizou a atriz.

Veja Também 

Dora (Mariana Ximenes) expulsa Ademir (Dan Stulbach) do apartamento após mais uma briga

'Quem Ama Cuida': Ademir parte para cima de André e Dora o expulsa de casa; veja o resumo

Imagem de destaque

Faustão volta à Globo após cinco anos; saiba o porquê

Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil

Globo anuncia que 'Avenida Brasil 2', sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apostas bets
Um terço dos alunos do ensino médio já fez apostas em bets, mostra pesquisa
Imagem de destaque
O engenheiro da Anthropic que alertou para o risco de a IA exterminar a humanidade
Greve dos bancários no Banco do Brasil
Empregados da Caixa e do Banco do Brasil entram em greve no ES nesta quinta (10)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados