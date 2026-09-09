Betty Faria revela atitude que encerrou parceria com Manoel Carlos

Betty Faria revelou um episódio de sua trajetória na televisão que acabou se transformando em uma importante lição profissional. Durante participação no Conversa com Bial, exibida na terça-feira, 8, na TV Globo, a atriz contou que procurou Manoel Carlos (1933-2026) para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo (1981). Anos depois, ela acredita que a atitude teve uma consequência definitiva: não voltou a ser escalada pelo autor para uma novela.