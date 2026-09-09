Dormir pouco depois de um grande evento pode ser prejudicial? Entenda os impactos no desempenho cognitivo

Diante da empolgação e da vontade de aproveitar cada momento em festivais, shows, feriados prolongados, viagens, festas e comemorações, pensar em dormir pode acabar ficando em segundo plano, fazendo com que algumas pessoas deixem para compensar o descanso perdido nos dias seguintes. Essa tentativa, porém, nem sempre é suficiente: os efeitos da privação de sono podem se prolongar e interferir em atividades do dia a dia, principalmente as que exigem atenção, raciocínio e aprendizagem.