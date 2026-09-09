Por que inquérito das Fake News gerou tanta polêmica — e o que acontece após Fachin retirar a relatoria de Alexandre de Moraes

No domingo (6/9), dias depois da fala de Fachin sobre a finalização do Inquérito, o ministro Flávio Dino também comentou o assunto em um post no seu perfil do Instagram. Sem se referir especificamente ao Inquérito das Fake News, Dino escreveu que queria abordar, entre outros temas, a ideia de que "o inquérito X ou Y tem que acabar pois está muito antigo".