Empregados da Caixa e do Banco do Brasil entram em greve no ES nesta quinta (10)

Empregados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal vão entrar em greve por tempo indeterminado, a partir desta quinta-feira (10), no Espírito Santo. A paralisação foi confirmada após os bancários dessas duas instituições rejeitarem a proposta de convenção coletiva de trabalho apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).





Já empregados de bancos privados, do Banestes e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) decidiram aceitar o acordo coletivo e suspenderam a paralisação. Assim, esses bancos funcionarão normalmente nesta quinta (10). A proposta apresentada pelos bancos prevê reajuste de 0,6% em 2026 e 2027, além da reposição da inflação sobre salários e vales-refeição e alimentação.





Veja abaixo a situação dos bancos após assembleias realizadas pelos bancários.