Caminhoneiro é autuado após jornada de 24 horas sem descanso na BR 101

Um caminhoneiro foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após permanecer em jornada por aproximadamente 24 horas sem cumprir o período obrigatório de descanso. O motorista, que transportava farinha de trigo, foi abordado no km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (9).





Segundo a PRF, durante a fiscalização, os agentes analisaram o tacógrafo do caminhão e constataram a irregularidade. O motorista foi autuado por descumprimento da chamada “Lei do Descanso”, prevista no artigo 230, inciso XXIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





De acordo com a corporação, a infração é considerada média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo ficou retido e o caminhoneiro foi obrigado a cumprir 11 horas de descanso antes de retomar a viagem.





A PRF explicou que longos períodos em jornada podem provocar fadiga, sonolência, redução da atenção e do tempo de reação, aumentando o risco de acidentes. A corporação reforçou que, no caso de veículos de grande porte, a situação pode aumentar a gravidade de uma eventual ocorrência.





Durante a Operação Independência, encerrada na segunda-feira (7), a PRF autuou 13 motoristas por irregularidades relacionadas ao cumprimento dos períodos de direção e descanso. Segundo a corporação, esse tipo de fiscalização integra as ações permanentes realizadas nas rodovias federais.