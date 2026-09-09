Mortos em operação policial eram investigados por dois homicídios em Vila Valério

Os dois jovens que morreram durante uma operação das polícias Civil e Militar em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, eram investigados por envolvimento na morte de dois homens. Luciano Alves de Souza, de 24 anos, e Vinicius Santos Silva, de 23, foram alvos da ação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira (9), no Córrego do Ypiranga. Segundo a polícia, o objetivo da operação era cumprir um mandado de prisão contra um dos investigados por homicídio.





O delegado Erick Esteves, titular das Delegacias de Polícia de Jaguaré e Vila Valério, informou que Luciano e Vinicius eram suspeitos de envolvimento nas mortes de dois homens encontrados enterrados no município. As vítimas foram identificadas como Igor de Jesus Rebouças e Janderson Amaral dos Santos.





O corpo de Igor foi localizado próximo a um cafezal na zona rural de Vila Valério, em 28 de julho deste ano. Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira de Vinicius.





Já Janderson foi encontrado parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, em 19 de agosto. De acordo com o delegado, a investigação aponta que o homicídio teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas da região.