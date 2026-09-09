Dois jovens morrem em confronto durante operação policial em Vila Valério





Dois jovens, de 23 e 24 anos, morreram após serem baleados durante uma operação das polícias Civil e Militar no Córrego do Ypiranga, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, a ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio. Um terceiro homem que estava no local conseguiu fugir e não foi localizado. Os nomes dos mortos não foram divulgados.





De acordo com a corporação, os três homens foram localizados em uma residência após um trabalho de investigação. Um deles estava na área externa do imóvel e, segundo a polícia, atirou contra os agentes antes de fugir em direção a uma região de mata. Os outros dois foram orientados a deixar a casa, mas não obedeceram.





Ainda segundo a polícia, durante a entrada das equipes no imóvel, um dos homens efetuou disparos contra os agentes. Os policiais reagiram e os dois jovens foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram aos ferimentos.





No imóvel, foram apreendidas 46 tiras de maconha, 101 pinos de cocaína, duas pedras de cocaína e 51 pedras de crack, além de R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.