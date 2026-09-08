Homem é morto com ao menos 10 tiros ao sair do trabalho em Viana

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (8), no bairro Areinha, em Viana. Segundo informações iniciais, a vítima seria detenta do sistema prisional e trabalhava em um centro de distribuição de alimentos. O homem foi encontrado caída ao lado de uma motocicleta.





Conforme apuração da TV Gazeta, o homem estaria deixando o turno de trabalho quando foi surpreendido por criminosos encapuzados. Os suspeitos estariam dentro de um carro estacionado do lado de fora do estabelecimento.





Ainda segundo a apuração, a vítima foi atingida por pelo menos dez disparos, principalmente na região da cabeça.





A empresa onde o homem trabalhava informou que mantém parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para empregar detentos em processo de ressocialização.





De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A corporação informou que somente após a conclusão das diligências haverá mais informações sobre o caso e eventuais detenções.





* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.