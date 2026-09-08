Suspeito de ameaçar ex-companheira de morte em SP é preso em Guarapari

Um homem de 43 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (8), no Centro de Guarapari, suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira, em São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Campinas e cumprido por equipes da Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar capixaba.





O homem foi localizado no Centro de Guarapari e levado para a 5ª Delegacia Regional. Segundo a Polícia Civil, ele apresentava comportamento alterado no momento da abordagem. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município e do setor de inteligência do 10º Batalhão da PMES.





O mandado de prisão preventiva foi expedido em caráter de urgência diante do risco apontado para a vítima. Segundo a decisão judicial, o casal manteve uma união estável e já havia histórico de violência doméstica. Após o fim do relacionamento, o investigado teria passado a enviar mensagens de texto e de voz com ameaças e conteúdo intimidatório.





Ainda conforme a decisão, em uma das ameaças, o homem teria feito referência a uma arma de fogo e a disparos. Ele também teria afirmado que procuraria a ex-companheira e insistido para que ela respondesse aos contatos.





A decisão cita ainda registros de agressões físicas anteriores, além de relatos de contatos insistentes, perseguição e intensificação das ameaças após o fim do relacionamento.





Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.